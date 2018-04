Tiede

Nasa kiinnostui suomalaisesta sirkka­farmista – ”Kasvatus­tiloja kehitetään sillä silmällä, että ne soveltuvat

Sirkat

Nemlander

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sirkkojen jätöksistä suunnitellaan orgaanista lannoitetta.

”Entocube

Kontissa saadaan 11 sirkkasatoa vuodessa.

Pitkillä

Nemlander

”Hyönteisiä voi ruokkia ruoanjätteellä ja kasvinosilla.”

Nemlander

Nemlander