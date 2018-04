Tiede

Kuinka isot siivet pitäisi olla, että ihminen pystyisi lentämään?

Aikaisemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kumpi on tärkeämpi, aivot vai sydän?

Aivot

Mikä lampussa kuluu loppuun, kun se ei enää toimi?

maapallolla on elänyt lentäviä eläimiä, jotka ovat olleet ihmisen painoisia. Tällainen on ollut esimerkiksi Argentavis magnificens -niminen lintu. Se painoi noin 70 kiloa, ja siipien kokonaispituus oli seitsemän metriä.Lentämiseen tarvittavien siipien koko riippuu varsinkin linnun kokonaispainosta. Yhteensä siipiin tarvitaan pinta-alaa vähintään yksi neliömetri 25 painokiloa kohti.Samoin olisi periaatteessa ihmisen laita. 75 kilon painoiselle henkilölle tarvittaisiin siis kolmen neliömetrin siivet. Siipien kärkiväliksi riittäisi 6,7 metriä.Ihminen ei kuitenkaan jaksa räpytellä isoilla siivillä kuten linnut, koska yläraajojemme lihakset ovat liian heikot. Myös ihmisen jalkalihakset ovat turhan heiveröiset. Niiden juoksuvoimalla saisi riittävän nosteen, jos käytössä olisi 15 metriä pitkät siivet.Siksi linnunkaltainen lentäminen ei onnistu meiltä maapallolla. Lähin mahdollisuus siihen olisi todennäköisesti Saturnuksen Titan-kuussa, jolla on selvästi pienempi painovoima ja paksumpi ilmakehä kuin Maalla.ohjaavat suoraan tai välillisesti kaikkia ihmisen elintoimintoja – myös sydämen toimintaa. Toisaalta sydämen kaikkiin kehon elimiin pumppaama happi ja muut ravintoaineet ovat välttämättömiä aivoille ja koko elämälle.Jos sydän lakkaa toimimasta, aivot kuolevat 10–15 minuutissa. Mikäli taas aivot kuolevat, sydän voi silti jatkaa pumppaamista jopa yli viikon ajan. Tällöin hengityksestä täytyy tosin pitää huolta koneellisesti.Aivoja ei voi korvata toisilla aivoilla eikä millään muulla tavalla. Voidaan myös sanoa, että koko ihminen ajatteluineen ja tunteineen sijaitsee aivoissa.Ilman sydämenkään toimintaa ihminen ei voi elää, mutta sydän voidaan korvata lyhyt­aikaisesti koneella. Näin tehdään joissakin leikkauksissa. Ihmiselle voidaan myös siirtää kokonaan uusi sydän toiselta ihmiseltä. Sydän on siis korvattavissa.Toisaalta aivot kuolevat ilman sydäntä nopeammin kuin sydän ilman aivoja. Aadan kysymys on siis vaikea. Aivot ja sydän ovat molemmat ihmiselle elintärkeitä ja toisistaan riippuvaisia elimiä.Aivojen ja sydämen merkitys on hyvin samankaltainen myös muilla selkärankaisilla eläimillä. Monilla selkärangattomillakin on aivot ja sydän, mutta niiden ruumiin toiminnot ovat hyvin erilaisia. Niihin keskittyminen olisi jo toisen vastauksen aihe.Jos Aadan kysymys tarkoittaa, onko aivojen käyttö vai sydämellisyys filosofisessa mielessä tärkeämpää, vastaus löytyy kokemustiedostamme.Tuloksena on jälleen tasapeli: ihmiskunnan pitkäaikainen kokemus on, että pelkästään järjen avulla ei elämästä selviä, vaan myös sydämen pitää olla paikallaan, niin että osaamme ottaa toiset huomioon.

Aatos Virtanen, 4

Lampuissa,

Miksi tähdet tuikkivat? Tuikkisiko Aurinkokin, jos sitä katsoisi kaukaa?

tai tarkemmin sanottuna lamppujen valoa tuottavissa osissa, ei varsinaisesti lopu mikään, vaikka ne lakkaavat toimimasta. Käytettäessä lamput kuitenkin aina kuumenevat hiukan. Tämä kuumeneminen rikkoo ennen pitkään jotain lampussa.Se, mikä lampussa menee rikki, riippuu lampun tyypistä. Vanhanaikaisessa hehkulampussa menee ensimmäisenä yleensä poikki valoa tuottava hehkulanka, joka kuumenee lampun palaessa.Energiansäästölamput taas ovat eräänlaisia putkia, joissa sähkö kulkee päästä päähän. Niissä ensimmäisenä hajoavat putken päissä olevat katodit, jotka lähettävät ja ottavat vastaan sähköä.Led-lampuissa lämpöä tulee selvästi vähiten. Niissä on kuitenkin tiiviisti rakennettuja virtapiirejä, joita lämpö hitaasti kuluttaa. Jossain vaiheessa lämpö kuluttaa myös virtapiiriä niin, että se rikkoutuu.

Aslak Kostiainen, 10

Tähdet

Mikä oli maailman ensimmäinen maa?

näyttävät kirkastuvan ja himmenevän nopeasti eli ne tuikkivat. Tuikkiminen johtuu siitä, että Maan ilmakehä on rauhaton.Ilmakehässä on harventumia ja tihentymiä, jotka ovat kuin koko ajan muuntuvia ja liikkuvia linssejä. Ne muuttavat tähtien valonsäteiden suuntia, kun säteet tulevat ilman läpi. Tämän takia yhdessä hetkessä säteitä voi sattua tiheä kimppu ihmisen silmään ja toisinaan taas vähemmän.Sama ilmiö tapahtuu myös maallisemmassa arjessa. Esimerkiksi etäällä meistä olevat kaupungin valot saattavat tuikkia levottomasti ilman väreilyn takia.Kaukana maapallosta matkaavat astronautit eivät näe tähtien tuikkivan. Ilmakehän yläpuolella valo kulkee häiriintymättä suoraa reittiä avaruuden halki.Aurinkokin kyllä tuikkisi, jos se olisi niin kaukana, että se näkyisi silmiimme miltei pistemäisenä valonlähteenä ja katsoisimme sitä edelleen ilmakehän läpi. Jos Aurinko olisi kymmenentuhatta kertaa kauempana kuin nyt, se jo tuikkisi.Mikäli se olisi satatuhatta kertaa kauempana, se muistuttaisi Sirius-tähteä, joka on Maasta katsoen tähtitaivaan kirkkain tähti.

Kasper Käenmäki, 9

Emme

tiedä milloin ja missä ensimmäinen valtio perustettiin, sillä se tapahtui ennen kuin ihmiset oppivat kirjoittamaan. Niinpä siitä ei ole jäänyt meille tietoa.Yleensä varhaiset valtiot kasvoivat kuitenkin kaupunkien ympärille. Koska tiedämme, että ensimmäiset kaupungit syntyivät Lähi-itään jo ennen kirjoitustaidon keksimistä, voisimme olettaa, että ensimmäiset val­tiotkin saattoivat sijaita siellä.Kirjoitustaito syntyi 3200-luvun vaiheilla ennen ajanlaskun alkua nykyisten Irakin ja Egyptin alueilla. Sieltä löytyvät myös vanhimmat tuntemamme valtiot.Irakin sumerilaiset asuivat kaupunkivaltioissa, joista jokainen hallitsi vain ympäristönsä kyliä. Egyptissä Niilin jokilaakso sen sijaan yhdistettiin noin vuonna 3100 ennen ajanlaskumme alkua yhden hallitsijan, faraon, alaisuuteen.Varhaisin tunnettu suurempi valtakunta on siis faraoiden Egypti.