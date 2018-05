Tiede

Stephen Hawkingin ”viimeinen teoria” valmistui vain päiviä ennen kuolemaa – Tällainen maailman­kaikkeutta ja k

Edesmennyt

”Istuimme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itse

”Mysteeriksi jäi se, miksi me elämme tässä erityisessä maailmankaikkeudessa.”

Artikkelissaan

Hawking

”Johtopäätös vaikuttaa olevan se, että meidän maailmankaikkeutemme on yhteensopiva multiversumin ajatuksen kanssa.”

Multiversumiteorian

Tarkkaan