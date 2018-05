Tiede

Miksi jääkiekossa saa töniä niin paljon?

https://www.hs.fi/haku/?query=sampo+tormikoski,+6

Jääkiekossa

Miten kasvit juovat?

Kasvit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuinka monta sekuntia on mennyt maailman alusta tähän asti?

Valitettavasti

on pieni pelialue, mutta paljon vauhtia. Niinpä pelaajien välillä tapahtuu melkein väkisin kontakteja. Jos ne kiellettäisiin, pelaajien pitäisi olla paljon varovaisempia ja jääkiekko muuttuisi aika erilaiseksi peliksi.Tönimistä sallitaan kuitenkin vain silloin kuin taistellaan kiekosta.Jääkiekossa pelaajilla on paksut suojat, jotka suojaavat pelaajia tönimistilanteissa. Lisäksi tuomarit tarvittaessa rauhoittavat peliä puhumalla tai antamalla liiasta tönimisestä jäähyn.juovat tai pikemminkin ottavat vettä maasta juurillaan. Paksut juuret eivät vettä ota, mutta kaikkein ohuimpien sivujuurten seinämät pystyvät päästämään vettä sisäänsä.Kasvien veden otto toimii osmoosiksi kutsutun ilmiön avulla. Kasvin juuren sisällä olevassa vedessä on suoloja, jotka tekevät siitä väkevämpää kuin maassa olevan tavallinen vesi. Osmoosi pyrkii tasapainottamaan väkevyyksien eroa, ja miedompaa vettä pääsee juuren pinnan läpi sisään.Kun juuriin tulee uutta vettä, aiheutuu sinne painetta. Paine työntää vettä ylöspäin kasvin muihin osiin. Tätä kutsutaan juuripaineeksi. Juurten ja varsien sisässä on ikään kuin hyvin kapeita putkiloita tai ”pillejä”, joita pitkin vesi imeytyy ylöspäin.Kasvin lehtiin päässyt vesi haihtuu lehtien pinnalta hitaasti ilmaan. Näin syntyy imuvoimaa, joka yhdessä juuripaineen kanssa levittää juurten imemän veden ympäri kasvia.Koska vettä haihtuu enemmän lämpimällä ja tuulisella ilmalla, kasvit ottavat silloin vettä tavallista enemmän.Jotkut kasvit osaavat ”juoda” myös lehtiensä kautta. Silloin vesi imeytyy lehtien pienistä ilmaraoista solukon sisään ja kulkeutuu sieltä muihin kasvien osiin.Esimerkiksi suomalaisen kasvitieteilijän mukaan nimetty Tillandsia-kasvilla ei ole juuria ollenkaan, vaan se ottaa kaiken vetensä lehtien ja varren avulla.maailmankaikkeuden ikää ei tiedetä tarkasti.Erilaiset mittaustavat antavat maailmankaikkeuden iälle erilaisia arvoja, minkä lisäksi jokaisessa mittaustavassa on niiden epätarkkuudesta johtuva virhemarginaali. Plank-satelliitti, joka tutki kosmista taustasäteilyä, sai maailmankaikkeuden iäksi 13,813 miljardia vuotta virherajan ollessa 38 miljoonaa vuotta molempiin suuntiin.Mutta unohdetaan nyt kaikki virherajat ja oletetaan, että maailmankaikkeuden tarkka ikä olisi edellä mainittu 13,813 miljardia vuotta.Seuraava kysymys on se, kuinka pitkä vuosi tarkalleen ottaen on. Vuodellakin kun on hieman erilaisia pituuksia riippuen siitä, miten vuosi määritellään.Käyttäkäämme tässä niin sanottua trooppista vuotta eli kahden kevätpäiväntasauksen välistä aikaa. Trooppinen vuosi kestää 365 päivää 5 tuntia 48 minuuttia ja 45 sekuntia eli 31 556 925 sekuntia.Kerrotaan nyt luvut 13 813 000 000 ja 31 556 925 keskenään, jolloin saamme maailmankaikkeuden iäksi 4,358958...x 1017 eli noin 436 000 biljoonaa sekuntia.Luvussa on siis 18 numeroa. Jos luvun haluaa kirjoittaa ”auki”, on se 435 895 805 025 000 000.Siinä olisi ajanottokello ollut kovilla laskiessaan aikaa maailmankaikkeuden synnystä.