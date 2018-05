Suomalaistutkijoilta hyviä uutisia: maailman metsät voivat entistä paremmin, vaikka väestö kasvaa – hyvinvoinnin lisääntyminen auttaa myös metsiä toipumaan

Tiede

Suomalaistutkijoilta hyviä uutisia: maailman metsät voivat entistä paremmin, vaikka väestö kasvaa – hyvinvoinn

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääosin kyse

Tutkijoilla ei

Hyvinvoinnin ja elintason

Kaikkein yllättävimpiä