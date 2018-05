Häkellyttävän moni kertoo joutuneensa avaruusolentojen sieppaamaksi – Ilmiölle on nimi, ja se selittää, miksi sieppaustarinat ovat nyt loppuneet

Tiede

Häkellyttävän moni kertoo joutuneensa avaruusolentojen sieppaamaksi – Ilmiölle on nimi, ja se selittää, miksi

Ihmisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukuisat

Ufosieppausten

Sieppaukset

Kulttuurisesti

Kehostapoistuminen

Ilmiö

Häkkinen

Britanniassa

Joskus

Unitelepatian

Näemme

Häkkinen

Monet