Avaruudesta löytyi hirviömäinen musta aukko – jos se sijaitsisi Linnunradalla, se tuhoaisi säteilyllään kaiken elämän

Tiede

Avaruudesta löytyi hirviömäinen musta aukko – jos se sijaitsisi Linnunradalla, se tuhoaisi säteilyllään kaiken

Australialaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Musta

Löydetty

Supermassiiviset

Vaikka

Kaukainen