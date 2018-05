Tiede

käyvät vessassa, mutta yleensä yksin ja piilossa muilta. Vessassa käymiseen liittyy paljon sääntöjä. Esimerkiksi ulostaa saa vain pönttöön. Hajut ja äänet olisi tyylikästä pitää vessan sisäpuolella.Jos sääntöjä ei noudata, vessakäynti muuttuu likaiseksi ja hävettäväksi. Silti monille on sattunut jonkinlainen vessavahinko senkin jälkeen, kun vessatavat on opittu.Niinpä vessassa käyntiin liittyy jännitystä: mitä jos sattuukin vahinko?Todellista vaaraa vessakäynteihin liittyy harvoin. Vahingostakin voi seurata lähinnä vain nolo tilanne. Vessajutuista puhumista pidetään epäsopivana, mikä tekee vahingoista keskustelemisesta vielä nolompaa.Lapset nauravat vessajutuille, koska vessakäyntien opettelu liittyy kasvamiseen. Pienille lapsille sattuu eniten vahinkoja, mutta se kuuluu asiaan. Nauramalla vessajutuille nauramme tavallaan itsellemme, peloillemme ja vahingoillemme. Se auttaa meitä hyväksymään ne.ihminen kävelee, vatsaontelon elimet, kuten maksa, perna, mahalaukku ja suolet, koskevat toisiaan koko ajan vain vähän ja suunnilleen samalla tavalla.Lisäksi silmät ja sisäkorvassa oleva tasapainoelin välittävät aivoihin yhdenmukaista tietoa asennosta ja liikkeestä, kun liikumme tasamaalla.Vuoristoradalla käy toisin. Äkillinen ja jyrkkä pudotus saattaa kaikki elimet vapaaseen pudotustilaan. Elimet heilahtelevat eri tavoin riippuen siitä, miten ne sijoittuvat vatsaontelon sisällä.Esimerkiksi mahalaukku liikkuu hieman vapaammin kuin maksa, mikä aiheuttaa heilahtavan tuntemuksen vatsassa. Saman ”mahasta ottamisen” tunteen voi kokea esimerkiksi nopeasti alaspäin lähtevässä hississä.Tuota vatsatuntemusta voi lisätä silmien ja tasapainoelimen välittämien havaintojen ristiriitaisuus.Jos katse on esimerkiksi kiinnittyneenä vuoristoradan vaunuun, näkökyky ei tavoita muutosta, mutta tasapainoelin aistii voimakkaan heilahduksen. Tuolloin tuntemus vatsassa voi olla niin voimakas, että se aiheuttaa oksettavaa tunnetta. Matkapahoinvointi johtuu tästä samasta syystä.on keväisin ja kesäisin ilmassa kulkeutuvaa jauhomaista ainetta. Se muodostuu kasvien koiraspuolisista sukusoluista, joita tarvitaan kasvien lisääntymisessä.Siitepölyä syntyy heteissä eli kukkien keskellä olevissa keltaisissa rakenteissa. Kun heteestä irronneet siitepölyhiukkaset saapuvat tuulen tai hyönteisten mukana toiseen kukkaan, ne kasvattavat siiteputken. Tuota putkea pitkin siitepölyhiukkasen perimää kuljettavat tumat pääsevät yhtymään munasoluun. Tällöin syntyy siemen, josta voi kasvaa uusi kasvi.Varsinkin tuulen avulla siitepölyä levittävät kasvit tuottavat valtavia määriä siitepölyä, koska sitä menee paljon hukkaan. Esimerkiksi rauduskoivun heteissä syntyy keväällä niin paljon siitepölyä, että sitä on usein ilmassa joka puolella. Silloin autojen konepellit ja järviveden pinnat täyttyvät koivun keltaisesta siitepölykerroksesta.Siitepölyhiukkaset saavat monien ihmisten silmät kutiamaan, nenän vuotamaan ja suun yskimään. Esimerkiksi lepän, heinäkasvien ja koivun siitepöly on hyvin allergisoivaa.vain naarailla on myrkkypistin. Se on saaliin lamauttamista tai pesän puolustamista varten.Myrkky syntyy ampiaisen takaruumiissa pistimen tyvellä sijaitsevissa myrkkyrauhasissa. Siellä on pienenpieniä myrkyn tuottamiseen erikoistuneita soluja.Solujen seinämien läpi myrkky erittyy putkimaiseen rauhastiehyeeseen, joka johtaa myrkyn myrkkyrakkoon. Rakosta myrkky kulkeutuu pistimeen, kun rakon seinän lihakset supistuvat piston yhteydessä.Pistimestä myrkky siirtyy lopulta ihmisen ihoon tai saaliiseen pistimen kärjessä olevan aukon kautta.Kuuta Maa olisi monella tapaa erilainen.Ensinnäkin vuorovesi-ilmiö eli maailman merenpintojen lasku ja nousu olisi vaisumpi. Se olisi ainoastaan kolmanneksen nykyisestä.Maailmasta puuttuisi tietysti myös täysikuun kirkas valo. Tähtitieteilijöille siitä olisi etua, koska yksityiskohdat erottuisivat selvemmin pimeältä taivaalta. Kuun valon puute haittaisi kuitenkin monia eläimiä saalistamisessa ja suvun jatkamisessa.Kuulla on voinut olla tärkeä rooli koko elämän synnyssäkin. Kuu kiersi hyvin lähellä maapalloa syntynsä aikoihin eli noin 4,5 miljardia vuotta sitten. Vuorovedet olivat tuolloin suuria ja toistuivat tiheään. Ensimmäisten elämän muotojen selviämisestä voidaan todennäköisesti kiittää paljolti vuorovesien apua.Kuun arvellaan vakauttaneen myös Maan pyörähdysakselin kaltevuutta. Vakauden ansiosta vuodenaikojen vaihtelu on pysynyt jokseenkin samankaltaisena. Ilman sitä elämä tuskin olisi kehittynyt nykyisenkaltaiseksi.Jos me olisimme jollakin tapaa selvinneet elossa ilman Kuuta, aikakäsityksemme olisi erilainen. Kalentereissamme ei olisi mitään syytä olla kuukausia ja viikkoja, koska nekin perustuvat Kuun vaiheisiin.