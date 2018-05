Tiede

Pussipeto näyttää mallia synnytystalkoisiin – harrastaa niin paljon seksiä, että immuunijärjestelmä tuhoutuu

Suomen

Pussipedot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

syntyvyys on historiallisen alhainen ja näyttää laskevan entisestään. Täällä ei pian lisäänny kuin valtionvelka. Nyt jos koskaan olisi otettava mallia pussipedosta. Se ei jää odottelemaan mitään perhevapaauudistuksia, vaan parittelee itsensä hengiltä mistään piittaamatta.Australiassa elävät pussipedot ovat kehittyneet harjoittamaan kaikki tai ei mitään -tyyppistä lisääntymisstrategiaa, jossa vain vuoden ikäisiksi elävien urosten ainoa tavoite on harrastaa mahdollisimman paljon seksiä.Otus ei välitä mistään, vaan parittelee niin kiivaasti, että sen immuunijärjestelmä tuhoutuu ja eläin käytännössä hajoaa palasiksi. Naaraat elävät juuri niin kauan, että ne ehtivät kasvattaa poikaset, ja kuolevat sitten itsekin pois huoltosuhdetta vääristämästä.ovat harvoja nisäkkäitä, joiden lisääntymisstrategia on sama kuin yksivuotisilla kasveilla. Nekin saavat vain yhden mahdollisuuden.Nämä hiiren kokoiset pienet pussieläimet tunnetaan myös leveäjalkapussikärppinä, mutta nisäkäsnimistötoimikunta on ehdottanut niitä kutsuttavan pussipedoiksi. Nimi on sikäli hyvä, että kasseista tässä lopulta on kyse.Pussipetourokset eivät kilpaile kynsin ja hampain, vaan suurin kiveksin. Eläin varustautuu parittelukauteen tuottamalla valtavan määrän siittiöitä. Synnytystalkoiden käynnistyessä sen keho on niin tulvillaan testosteronia, että eräs stressihormoni ei enää kytkeydy pois päältä.Uros parittelee jopa 14 tuntia päivässä useiden naaraiden kanssa ja alkaa tuhoutua sisältäpäin. Sen turkki irtoaa palasina ja sisälmykset alkavat vuotaa verta, kun immuunijärjestelmä pettää. Pussipeto yrittää jahdata naaraita vielä siinäkin vaiheessa, kun sen raajat ovat kuolioiden täplittämät. Lopulta zombiksi kuihtunut uros kuukahtaa tantereeseen kaikkensa antaneena.Tällaiset rinteeläiset lapsitalkoot eivät kuitenkaan loputtomiin jatku edes Australian seksihelteissä. Kaksi aivan vastikään löydettyä pussipetolajia on jo sukupuuton partaalla, kun ilmastonmuutos kutistaa niiden elinalueita.