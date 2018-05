Tiede

Matka planeetoista hurjimmalle – Suomalaisilla on suuri rooli, kun BebiColombo-luotain lähtee Merkuriukselle r

Merkurius on planeetoista pienin, mutta tieteen näkökulmasta se on kokoaan suurempi. Koska se on lähin planeetta Auringosta, aurinkotuuli riehuu siellä hurjana. Auringon painovoima vaikuttaa niin voimakkaasti, että planeetan ratamuutosten avulla voidaan testata yleistä suhteellisuusteoriaa.