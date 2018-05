Jätä auto kotiin ja hyppää bussiin – jopa joukkoliikenteen käyttö leikkaa aivohalvaus- ja sydäntautiriskiä, kertoo tutkimus

Tiede

Jätä auto kotiin ja hyppää bussiin – jopa joukkoliikenteen käyttö leikkaa aivohalvaus- ja sydäntautiriskiä, ke

Pienikin

Tutkimuksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kovin

Syöpätautien

Suomessakin

Suomalainen