Tiede

Miltä kuolema tuntuu? Miksi kasvukivut tulevat iltaisin?

Miltä kuolema tuntuu?

Kuolema

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Polttavatko nokkoset myös ötököitä?

Kun ihminen

Miksi kasvukivut tulevat vain iltaisin ja mistä ne johtuvat?

Emme

Kuinka monta kuningatarmehiläistä on Suomessa?

Suomessa

Jos ikkuna on auki, voiko pallosalama tulla sisään?

Kyllä

voi tuntua hyvältä tai pahalta tai olla tuntumatta miltään.Karkeasti jaoteltuna kuolla voi kahdella tavalla: joko äkillisesti tai tietoisena kuoleman lähestymisestä.Äkillinen kuolema voi johtua esimerkiksi onnettomuudesta tai sairauskohtauksesta. Kun kuolema on äkillinen, ei tunteille jää juuri aikaa. Äkil­lisesti kuoleva ehtii luultavasti tuntea lähinnä kipua tai pelkoa.Kun kuolema on odotettavissa, syynä on usein vaikea, parantumaton sairaus. Ennakoitavassa kuolemassa voi tuntea ainakin kipua, pelkoa, levottomuutta, hämmennystä, pettymystä, vihaa, väsymystä ja surua.Toisaalta voi tuntea myös helpotuksen tunnetta ja levollisuutta tai jopa kiitollisuutta eletystä elämästä. Kuolemaa tekevä voi myös olla niin väsynyt ja uupunut, ettei enää jaksa tuntea mitään.Kuoleman lopullisuus herättää monenlaisia tunteita myös kuolevan läheisissä. Kaikenlaisia tunteita on lupa tuntea. Ne myös muuttuvat ajan myötä.koskettaa nokkosen varressa olevia pieniä lasimaisia poltinkarvoja, ne katkeavat. Katkenneista karvoista virtaa muurahaisten levittämää nestettä muistuttavaa myrkkyä.Poltinkarvat ovat ihmisten näkökulmasta hauraita, mutta ötökät eli hyönteiset ja hämähäkit ovat niin pieniä, että karvat eivät niiden painosta tai voimasta yleensä katkea. Useimmat ötökät pystyvätkin kulkemaan ilman vaaraa karvojen väleistä ja jopa astumaan niiden päälle.On hyvin harvinaista, että poltinkarva katkeaisi ötökän ­takia. Jos niin kuitenkin joskus käy ja myrkky tunkeutuu ötökkään, se ei todennäköisesti selviä hengissä.tiedä, mistä kasvukivut johtuvat emmekä sitä, miksi ne esiintyvät vain iltaisin.Ei edes ole varmuutta, tuleeko kipu luista vai lihaksista. Asiasta on kuitenkin hypoteesi eli valistunut arvaus.Kasvukivuiksi kutsutaan syvältä tulevia, jaloissa esiintyviä kipuja, joita tulee iltaisin tai alkuyöstä 3–12-vuotiaille lapsille.Kasvukivuista voivat kärsiä niin tytöt kuin pojatkin. Kasvukipuja saa noin viisi prosenttia eli yksi lapsi kahdestakymmenestä.Kasvukivut ovat vaarattomia, eikä niillä ole yhteyttä sairauksiin.Nimestään huolimatta kasvukivut tuskin liittyvät suoraan kasvamiseen, sillä lapset kasvavat joka puolelta, mutta kivut esiintyvät vain jaloissa. Todennäköisempi selitys on, että kasvukivut johtuvat rasituksesta. Suurin osa 3–12-vuotiaista liikkuu päivän aikana paljon. Tämä tarkoittaa jaloille rasitusta, joka voi hyvin tuntua kipuna.Tämä selittäisi myös sen, miksi kivut tulevat iltaisin. Silloin jalat ovat väsyneet.Varmuutta asiasta ei kuitenkaan ole.on tällä hetkellä ­hiukan yli 60 000 mehiläispesää. Yhdessä pesässä voi olla yleensä vain yksi kuningatar kerrallaan. Niinpä Suomessa on saman verran eli hieman yli 60 000 kuningatarmehiläistä.Jos pesään sattuu syntymään toinen kuningatar, jompikumpi kuningattarista tapetaan.Toinen mahdollisuus on, että osa työmehiläisistä lähtee toisen kuningattaren kanssa parveilemaan eli etsimään uutta pesäpaikkaa toisen jäädessä alku­peräiseen pesään. Vain hyvin harvoin poikkeustapauksissa mehiläispesässä hyväksytään kaksi kuningatarta.mitä todennäköisimmin voi. Pallosalama on silminnäkijöiden mukaan tullut sisään rakennuksiin esimerkiksi ovesta, ikkunasta ja savupiipusta. Melko usein pallosalama on myös vain yhtäkkiä ilmestynyt huoneeseen.Pallosalamasta on kuvauksia ja havaintoja vuosisatojen ajalta, mutta tieteilijöille ilmiö on yhä mysteeri. Kunnollista pallosalamaa ei ole onnistuttu saamaan aikaan tieteellisissä laborato­rioissa. Pallosalama on myös hankala tutkimuskohde, koska ilmiötä on esiintynyt niin harvoin. Osa tutkijoista on sitä mieltä, ettei ilmiötä­ ole oikeasti edes olemassa.