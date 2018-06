Tiede

Punkit pelottavat, mutta tämä on vasta alkua – Suomea uhkaa massiivinen punkkien vyöry

Jos luulette, että pahamaineisia punkkeja on paljon, niin kohta niitä on enemmän. ”Se on ihan selvä asia. Taigapunkki leviää, ja kaikkia punkkeja kantavat kauriit lisääntyvät. Punkkien kannalta mennään vain parempaan suuntaan”, professori Heikki Henttonen Luonnonvarakeskuksesta sanoo.