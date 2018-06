Suomalaistutkijat jäljittävät pikkuisen muovisälän reittejä Itämeressä – keksivät raastaa legopalikoita eliöille

Tiede

Suomalaistutkijat jäljittävät pikkuisen muovisälän reittejä Itämeressä – keksivät raastaa legopalikoita eliöil

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuuluisiksi

Aivan

Suomalaisryhmä

Väitöskirjassaan

Väitöskirjantekijä

Onko