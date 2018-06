Nasa kertoi Curiosity-mönkijän neljän ja puolen vuoden tutkimusten tuloksista: Metaanin määrä vaihtelee Marsissa eri vuodenaikoina

Tiede

Nasa kertoi Curiosity-mönkijän neljän ja puolen vuoden tutkimusten tuloksista: Metaanin määrä vaihtelee Marsis

Mars-mönkijä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Curiosity

Toisessa

Curiosity on löytänyt Marsista eri määriä metaania eri vuodenaikoina. Metaani on ehkä sitoutunut vesijäähän ja sen kiteisiin, joista se vapautuu, kun Mars lämpenee vuodenaikojen mukaan.Marsista on löytynyt pieniä määriä metaania jo aiemmin. Curiosityn uudet löydöt viittaavat siihen, että metaani on vapautunut jäästä. Tulokset julkaisi tiedelehti Science.Curiosity mittasi metaanin määrää Marsin ohuesta kaasukehästä. Tutkijat ovat kiistelleet sen alkuperästä.Maapallolla suurin osa metaanista tulee biologisista lähteistä eli eläimistä ja kasveista.tutki Marsin metaania kolmen Marsin vuoden eli 55 maan kuukauden ajan. Mittausten mukaan metaanin määrä on kaasukehässä suurimmillaan, kun kesä päättyy Marsissa sen pohjoisella pallonpuoliskolla. Tällöin puolestaan talvi päättyy Marsin eteläisellä pallonpuoliskolla.Tutkijat ehdottavat, että suuri osa Marsin metaanista voi lymytä Marsin pinnan alla jäätyneenä niin sanotuiksi klatraateiksi. Niistä voisi irrota metaania kaasukehään, kun planeetan pinta lämpenee vuodenaikojen mukaan.Samanalaisia klatraatteja on maapallollakin ikiroudassa Siperiassa ja syvällä mertenpohjassa. Niissä metaani on myös sitoutunut ikijäähän.Metaani voi vapautua maapallollakin ikijäästä, kun ilmasto lämpenee. Metaani on vahva kasvihuonekaasu.Curiosityn tutkimuksessa porattiin marsperää.Curiosity porasi orgaanista ainesta kahdesta eri paikasta Galen kraatterista, jonka ympäristöön mönkijä laskeutui elokuussa 2012. Porauksia tehtiin Mojave- ja Confidence-kukkuloilla. Niiden aines on arviolta kolme miljardia vuotta vanhaa.Curiosity porasi näytteet ja lämmitti niitä. Siten se mittasi niiden molekyylien koostumusta, joita vapautui, kun maa-aines lämpeni.Poratusta aineksesta löytyi eri orgaanisia yhdisteitä. Löytö ehkä lisää ymmärrystä marsperästä.Näytteissä oli isoja määriä rikkiä. Tutkijoiden mukaan se on auttanut orgaanisen aineksen säilymisessä.