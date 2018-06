Afrikan vanhimmat apinanleipäpuut ovat kasvaneet tuhansia vuosia ja kestävät jopa tulipaloja, mutta nyt ne kuolevat mystisesti

Tiede

Afrikan vanhimmat apinanleipäpuut ovat kasvaneet tuhansia vuosia ja kestävät jopa tulipaloja, mutta nyt ne kuo

Valtavan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Lämpenevä

Romanialaiset,

Tutkijat

Osa