Tiede

Voiko kananmunasta hautoa tipun ihmisen sisällä? Miksi jumalia on olemassa?

Kananmunassa

Kuinka valo syntyy?

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi suurin osa finneistä tulee kasvoihin?

Varsinkin

Miksi jumalia on olemassa?

Jumalia

Miksi osa puista keloutuu latvasta ja osa alaoksista alkaen?

Puut

linnunpoikanen tarvitsee kehittyäkseen riittävän korkean lämpötilan sekä happea hengittääkseen. Poikanen hengittää munan kuoren läpi, minkä takia munan pitää olla ilmavassa ja happipitoisessa paikassa.Vaikka ihmisen ruumiin lämpö saattaisikin riittää munan hautomiseen, ei ihmisen sisällä ole riittävän hapekkaita olosuhteita kananpoikasen kehittymiselle. Ihmissikiö saa tarvitsemansa hapen ennen syntymää napanuoran kautta, mutta kananmunaan ei mene napanuoraa.Maailmalta tunnetaan kuitenkin tapauksia, joissa naiset ovat hautoneet löytämiään munia rintojensa välissä rintaliiveissään. Siinä munat ovat saaneet sekä lämpöä että happea.valo on arkipäiväinen asia, sen synnyn selittämisessä täytyy mennä aivan fysiikan perustaan eli kvanttimekaniikkaan asti.Kaikki aine koostuu äärimmäisen pienistä atomeista. Näissä atomeissa on eri määriä energiaa. Atomeita voi ajatella ikään kuin pienen pieninä akkuina, jotka ovat yleensä tyhjiä, mutta joita voi ladata esimerkiksi lämmittämällä.Ladattu atomi kuitenkin tyhjenee nopeasti. Silloin siihen varautunut energia vapautuu valohitusena eli fotonina. Nämä fotonit näemme valona.Esimerkiksi lampuissa lämmitetään niiden polttimoiden atomeita sähköllä. Lämmitys ei kuitenkaan ole tasaista, vaan polttimon atomit vuoron perään lämpenevät ja viilenevät lampun ollessa päällä.Sivutuotteena syntyy paljon fotoneita, ja näin lamppu tuottaa valoa ympäristöönsä.tytöille ja naisille aknea eli finnejä tulee usein pelkästään kasvoihin. Pojille ja miehille finnejä ilmaantuu helposti myös selkään ja rintaan, joskus pakaroihinkin.Kunnollista selitystä tälle ei ole löytynyt. Se tiedetään, että perinnölliset ominaisuudet määrittelevät, missä aknea on eniten.Aknen ilmaantuminen riippuu muutenkin perinnöllisistä taipumuksista. Kaikille finnejä ei tule.Lapsille ei kasva finnejä. Aknea syntyy vasta, kun hormonituotanto herää murrosiässä. Varsinkin korkea testosteronin ja muiden mieshormonien määrä elimistössä pahentaa finnitilannetta kasvoissa ja muualla kehossa.Säännöllinen kasvojen puhdistus useimmiten vähentää finnien syntymistä. Jos akne käy hankalaksi, tytöille ja naisille annetaan toisinaan hoidoksi ehkäisytabletteja tai antibiootteja ja vaikeissa tapauksissa A-vitamiinihappoa. Poikien ja miesten hoidossa turvaudutaan antibiootteihin tai A-vitamiinihappoon.on olemassa ensinnäkin siksi, että monet ihmiset etsivät niiden avulla selityksiä elämän suuriin mysteereihin.Sellaisia ovat esimerkiksi kysymykset siitä, miksi minä olen olemassa, onko minulla ja muilla täällä jokin paikka ja tehtävä sekä mitä kuoleman jälkeen tapahtuu.Jumalien uskotaan myös kertovan ihmisille, mikä on oikein ja väärin, tai antavan ohjeita hyvään elämään.Tuollaiset opit on kiteytetty usein tiiviisiin elämänohjeisiin, kuten kristinuskon kultaiseen sääntöön: kaikki mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille.Ihmiset saavat jumalista tukea, turvaa ja lohtua erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Jumaliin vetoamalla saatetaan myös pyrkiä vaikuttamaan asioihin.Ihmiset, jotka eivät usko jumaliin, ajattelevat usein, että jumalat ovat ihmisten luomia selitysmalleja asioille ja ilmiöille, joita tiede ei ole vielä kyennyt lopullisesti selittämään.Yleistä on myös ajatella, että ihmiset käsittelevät jumalien avulla omaan elämäänsä liittyviä asioita tai pitävät yhteisöjään koossa.keloutuvat yleisimmin rungon alaosista alkaen.Kuolleen puun kaarna irtoaa ajan myötä. Kun puun pinta on paljastunut, se hopeanharmaantuu säiden armoilla ja puuhun ilmaantuvien sinistäjäsienten vaikutuksesta. Tätä sanotaan keloutumiseksi.Jotkin puun osat voivat keloutua jo sen eläessä. Näin saattaa käydä puun alaoksille esimerkiksi silloin, kun alaosan oksat eivät enää saa riittävästi auringonvaloa tai puu on jo vanhuuttaan alkanut heikentyä.Tällöin puu keskittää kasvun ja neulasten tai lehtien tuotannon ylempiin osiin, jotka saavat paremmin valoa. Valon puutteen takia ohuemmat oksat usein katkeavat ja putoavat puusta pois.Männyillä paksuimmat oksat eivät kuitenkaan irtoa rungosta, vaikka ne kuolevat ja kuivuvat. Sen sijaan ne alkavat usein keloutua.Latvaosasta alkava keloutuminen on harvinaisempaa. Sitä voi kuitenkin tapahtua, kun aluksi ainoastaan puun latva kuolee. Kuoleman syynä voi olla esimerkiksi jokin puulle sattunut vaurio.Useimmiten puun latvan tappavat sienitaudit, jotka voivat estää ravinteiden ja veden kulkeutumisen latvan ja juuriston välillä.