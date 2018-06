Tiede

Virtahepo on bolshevistisella tavalla rauhallinen: saa tahtonsa läpi, vaikka ruumiita tulisi

hämmensi viikko sitten keskustan puoluekokouksessa toivomalla, että soteuudistus vietäisiin loppuun ”bolshevistisella rauhallisuudella”.Historian rauhallisista bolshevisteista kun tulee mieleen esimerkiksi, joka osasi toteuttaa myös lempeää ja ihmiskasvoista stalinismia. Miljoonia kuoli, kun uudistukset vietiin maaliin vastustuksesta piittaamatta. Tai eihän niitä silloin varsinaisesti vastustettu.Jos eläinkunnasta hakee nimenomaan tällaisella bolshevistisella tavalla rauhallista otusta, on virtahepo epäilemättä sellainen. Se on siis erittäin vaarallinen.virtahepo painottaa kestävän biotalouden mahdollisuuksia. Kahden hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan Afrikan tuhatpäiset virtahepolaumat tuottavat jokiin niin paljon ulostetta, että joet muuttuvat paikoitellen sakka-altaiksi, joissa kalat kuolevat hapenpuutteeseen.Kun samaan jokeen ryntää vuosittain hukkumaan tuhansia antilooppeja, ollaan vesistönsuojelussa jo erittäin hyvällä neuvostotasolla.Aikuinen virtahepo voi painaa yli kaksi tonnia, ja se on Afrikan vaarallisimpia eläimiä. Vaikka virtahevot ovat kasvissyöjiä, ne puolustavat reviiriään äärimmäisen aggressiivisesti ja tappavat vuosittain satoja ihmisiä.Jopa krokotiilit kavahtavat niitä. Virtahevon puruvoima on suurempi kuin harmaakarhulla ja leijonalla.lähimpiä sukulaisia ovat valaat. Kummatkin periytyvät yhteisestä, jalallisesta esi-isästä, mutta valaiden kantaisät vaelsivat hiljalleen takaisin mereen.Evoluution pitkässä marssissa valaista tuli säyseitä, merellisiä leninistejä, ja maalle jääneistä virtahevoista kehittyi eräänlaisia semiakvaattisia stalinisteja.Virtahevot erittävät rauhasistaan öljymäistä nestettä, joka toimii uv-suojana Afrikan paahtavan auringon alla. Virtahevon nahka myös on kuusi senttiä paksu, joten eläin ei vähästä hätkähdä. Ei sitä silti kannata lähietäisyydeltä solvata.