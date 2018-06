Tiede

Kotilon lemmentaika on suoraviivainen – piikki niskaan ja suoraan hommiin

on ollut tapana tehdä erilaisia juhannustaikoja. Voi esimerkiksi juosta saunaa ympäri alasti tai nukkua vasen sukka väärinpäin jalassa nähdäkseen näyn tulevasta puolisostaan.Kotilot eivät harrasta tällaista kikkailua. Kun kumppania etsivä limajalka kohtaa toisen kotilon, se puukottaa sitä niskaan ja ryhtyy välittömästi hommiin. Sukupuolellakaan ei ole väliä. Kotilot ja etanat ovat kaksineuvoisia.Kotiloiden parittelurituaaliin sisältyy siis hämmentävä osuus, jossa kotilo ampuu kalkkipiikin toisen päähän. Piikki sinkoutuu sukuelinten vieressä olevasta pussista sellaisella paineella, että se voi mennä kokonaan läpi toisesta kotilosta.kalkkipiikki muodostuu samasta kalsiumkarbonaatista kuin kotilon kuori, aikoinaan ajateltiin, että piikki on eräänlainen naimalahja kotilolta toiselle – rakennusainetta kuoren ylläpitoon. Evoluutio ei kuitenkaan toimi niin. Kalkkipiikin ampumalla kotilo omii parittelukumppanin itselleen ja varmistaa, että hedelmöittyvistä munista valtaosa on omia jälkeläisiä.Kotilon lisääntymiselimistö on näet erikoinen. Parittelussa naaraan roolin ottava kotilo voi säädellä, miten paljon toisen kotilon siemennestettä se haluaa omia muniaan hedelmöittämään. Kotilolle voi olla edullista paritella useampien kotiloiden kanssa, jolloin se imeyttää osan siemennesteestä ruoansulatukseensa.sisältämä lima muuttaa kotilon lisääntymiskanavan supistuksia niin, että se ei pystykään hävittämään niin suurta osaa toisen kotilon siemennesteestä. Piikillä isketty kotilo ei myöskään todennäköisesti enää parittele muiden kanssa, munii vähemmän ja kuolee nuorempana. Syntyvistä munista suurin osa on piikittäjän jälkeläisiä.Ensi kertaa parittelevalla kotilolla ei vielä ole piikkiä. Se kehittyy vasta toiseen parittelukertaan.On mahdollista, että tarina rakkauden jumalan Amorin ampumista nuolista on peräisin kotiloiden kalkkipiikeistä. Myytin kehittäneet muinaiset kreikkalaiset olivat eteviä luonnon tarkkailijoita.