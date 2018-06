On pötyä sanoa, että suomalaisten suhde luontoon tai metsään olisi erityinen – Metsää on aina pantu surutta matalaksi ja ”hyödynnetty häikäilemättä” Väite, että suomalaisilla on erityinen luontosuhde, on vailla historiallista pohjaa. Metsää on hyödynnetty häikäilemättä.