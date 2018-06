”Kuvan ihmistä ei ole olemassa” – Tekoäly tekee hengästyttävää jälkeä, kun sille annetaan kasvokuvia, ja seuraavaksi se voi tuottaa valeihmisiä

Tiede

”Kuvan ihmistä ei ole olemassa” – Tekoäly tekee hengästyttävää jälkeä, kun sille annetaan kasvokuvia, ja seura

Tekoälyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Videolla

Muu maailma

”Julkkiskuvat

Lehtisellä

Goodfellowin

Gan osaa

Tekoälystä

Ganin

Goodfellow

Lehtinen