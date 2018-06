Tiede

Kestääkö lumpeenlehti sammakon, ja miten kohdussa pärjää ilman pottaa?

Voiko sammakko istua lumpeenlehdellä?

Kannattaa

Mihin minä kakkasin silloin kun olin äidin masussa, eihän siellä voi olla pottaa?

Sinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä on kohtalo?

Kohtalo

Miksi ampiaiset syövät lihaa?

Itse asiassa

Onko pistekirjoitus samanlaista kaikilla kielillä? Entä viittomakieli?

olla tarkkana. Joskus sammakon voi nimittäin nähdä istuvan lumpeenlehdellä. Eli vastaus kysymykseen on kyllä.Tavallinen sammakko painaa parikymmentä grammaa, jonka kannatteleminen ei lumpeenlehdelle ole liikaa. Lumpeenlehti on sammakolle muutenkin ihan toimiva istuinalusta. Siitä sen on hyvä tähyillä pikkuruisia hyönteisiä, joita se syö mielellään.Jos lehdelle istahtaa joskus kookkaampi sammakko, saattaa käydä toisin. Voi olla, ettei lumpeenlehti jaksa enää kannatella sammakkoa, vaan konna kastuu – mutta sehän ei sammakkoa haittaa.et tarvinnut äidin masussa pottaa.Äidin vatsassa kasvavaa lasta kutsutaan sikiöksi. Se ei kakkaa kertaakaan äidin yhdeksän kuukautta kestävän raskauden aikana. Sen sijaan sikiö pissaa paljon. Pissasta muodostuu lapsivettä, joka ympäröi sikiötä ja suojaa sitä kolhuilta.Vaikka sikiö ei ulosta äidin vatsassa, sen paksusuoli ei ole ihan tyhjä. Sinne kertyy sappea, joka on peräisin maksasta. Tuota suoleen kertyvää mönjää kutsutaan lapsenpihkaksi, koska se on väriltään pihkankeltaista. Lapsi ulostaa sitä normaalisti vasta synnyttyään.Jos sikiö voi huonosti äidin mahassa, siltä voi kuitenkin päästä hätäkakka lapsiveteen. Tällöin se joutuu pahaan liriin. Joskus lapsenpihkaa joutuu keuhkoihin, ja sikiölle voi tulla keuhkokuume. Kun lapsenpihkaa nähdään lapsivedessä, kätilö ja lääkäri tutkivat tilanteen ja auttavat lapsen maailmaan mahdollisimman nopeasti.on tunnetta siitä, että elämän kulku noudattaa jonkinlaista välttämättömyyttä. Tuohon tunteeseen uskova kokeekin, ettei elämä ole täysin omissa käsissä.Fatalistiksi kutsutaan henkilöä, joka ajattelee, että elämä on täysin kohtalon määräämää. Yleisempää on kuitenkin ajatella, että elämässä on jonkinmoista kohtalonomaisuutta ja samalla paljon omaa harkintaa ja valintoihin perustuvaa vapautta.Kohtalo on askarruttanut ­ihmisiä ilmeisesti aina. Se on niitä asioita, joista meillä ei ole selkeää tietoa. Siksi moni ­meistä uskoo kohtaloon ja moni ei.Mytologiat eli vanhat tarustot, uskonnot ja taiteet sisältävät paljon ajatuksia kohtalosta. Esimerkiksi kreikkalaisissa tragedianäytelmissä yleisö seuraa päähenkilön kamppailua kohtaloaan vastaan. Kristinuskon Jumala on puolestaan siihen uskovien mielestä kaikkivoipa ja ratkaisee siten viime kädessä itse kunkin elämän kulun.Myös luonnontieteisiin tukeutuva ihminen voi ajatella, että elämä noudattaa vääjäämätöntä kulkuaan. Evoluutioteoria opettaa, miten ihminen on syntynyt luonnosta ja miten perimä ohjaa elämää. Aivotutkimuksen kehityksen myötä on puolestaan yleistynyt ajatus, että ihmisen tunteet, ajattelu ja jopa suhteet muihin ovat selitettävissä aivojen tapahtumilla.aikuiset ampiaiset eivät syö lihaa. Ne käyttävät ravinnokseen lähinnä kukkien mettä.Ampiaisten toukat ovat kuitenkin lihansyöjiä. Aikuiset ampiaistyöläiset saalistavat niille hyönteisiä, kuten kärpäsiä ja perhostoukkia, ja vievät saaliinsa toukille pesään.Tilaisuuden tullen työläiset voivat napata myös lihanpalasia ihmisten ruokapöydistä tai eläinten raadoista toukkien ravinnoksi.Liha sisältää paljon proteiineja. Ampiaisten toukat vaativat proteiinipitoista ruokaa, koska niiden pitää kehittyä nopeasti koteloiksi ja aikuisiksi. Siten ne ehtivät auttamaan pesän rakentamisessa ja hoidossa vielä saman kesän aikana.Kasvisravinnossa proteiineja on yleensä vähemmän, minkä vuoksi vain kasvisravintoa syövien hyönteisten toukkavaihe kestää keskimäärin kauemmin, joskus jopa useita vuosia.

Maximilian Bergström, 9

Pistekirjoituksessa

aakkoset ovat samanlaisia suurimmassa osassa maailmaa. Näin on esimerkiksi englannin, ranskan, ruotsin ja suomen kielissä.Joissakin maissa käytetään kuitenkin myös niin sanottua lyhennyskirjoitusta. Meillä Suomessa sitä ei käytetä. Lyhennyskirjoituksessa toistuvia sanoja tai sanojen osia korvataan yhdellä pistekirjoituksen merkillä.Joka maassa on vähintään yksi kansallinen viittomakieli. Suomessa on kaksi: suomalainen ja suomenruotsalainen.Viittomakielet toimivat aina käsi kädessä oman maan kulttuurin kanssa. Esimerkiksi sauna viitotaan suomalaisella viittomakielellä esittämällä vihtomista. Jos tällaista saunassa käymisen tapaa ei ole toisessa kulttuurissa, viittomaa on vaikea ymmärtää. Moni saattaakin ihmetellä, mitä se suomalainen nyt itseään olkaansa hakkaa.Kuurot käyttävät ulkomailla keskenään usein kansainvälistä viittomista. Se ei ole kuitenkaan varsinainen yhteinen kieli, vaan kyse on yksittäisistä viittomista.