Kuorsaavatko kalat ja oliko dinosauruksilla hikka?

eivät kuorsaa siinä mielessä, miten me ihmiset määrittelemme kuorsauksen. Kuorsaushan syntyy, kun nukkuessa hengitetty ilma synnyttää pyörteitä hengitysteiden ahtaissa kohdissa. Etenkin ihmisen nenänielussa syntyy usein tällaisia pyörteitä.Kalat nukkuvat, mutta eivät hengitä koskaan ilmaa, joten kuorsauksen tyyppistä ääntelyä ei synny.Monet kalat pystyvät kuitenkin tuottamaan toisenlaisia ääniä. Turska, made ja monet muut kalalajit tekevät sen värisyttämällä uimarakkoaan.Pohjois-Amerikassa elävän rumpukalan ääntely on todennäköisesti maailman kovaäänisintä: sitä on kuvattu konekiväärin papatukseksi.Kalojen ääntely liittyy usein lisääntymiseen: sillä voidaan karkottaa kilpailevia koiraita tai houkutella naaraita samaan tapaan kuin linnutkin tekevät. Joillakin parvikaloilla ääntely on osa parven sisäistä viestintää: sillä pystytään ilmoittamaan ­esimerkiksi lähestyvistä peto­kaloista.tehtävänä on pitää matkustaja paikoillaan istuimessa onnettomuuksissa tai äkillisessä jarrutuksessa.Junassa matkustaminen poikkeaa autolla matkustamisesta siinä, että juna jarruttaa autoa tasaisemmin ja pysähtyy hitaammin. Äkillisiä liikkeitä on vähemmän, jolloin samanlaista tarvetta turvavyölle ei ole.Junassa matkustaminen on hyvin turvallista. Junien kulkua seurataan jatkuvasti automaattisella valvontajärjestelmällä, mikä estää esimerkiksi kahden junan törmäyksen.alkoi maapallolla noin neljä miljardia vuotta sitten, kun lämpötila laski ja olosuhteet kävivät muutenkin suotuisiksi.Noissa oloissa syntyi elämälle tärkeitä aineksia ja niiden vuorovaikutuksista itse elämää tavalla, josta ei ole kunnollista tietoa, vaan ainoastaan arvauksia.Bakteerit syntyivät ensimmäisinä. Miljardien vuosien kuluessa ne ovat onnistuneet erilaistumaan niin paljon, että niitä elää joka puolella maapalloa. Jotkin bakteerit elävät merissä ja järvissä, toiset mullassa ja osa eläimissä ja kasveissa.Bakteeriyksilöt syntyvät eri tavalla kuin ihmisten ja muiden eläinten jälkeläiset. Niitä syntyy jakaantumalla.Se onnistuu, jos bakteeri on saanut osakseen riittävästi ravintoa ja lämpöä ja kasvanut täysikasvuiseksi.Pikkuriikkisimmät bakteerit ovat täysikasvuisina kooltaan vain puoli mikrometriä eli metrin miljoonasosaa. Suurin toistaiseksi löydetty jättiläisbakteeri on 750 mikrometrin kokoinen. Se siis on peräti tuhatkunta kertaa suurempi kuin pienin.Kun bakteeri jakaantuu, se menee keskeltä poikki, jolloin syntyy kaksi yksilöä. Nämä puolikkaan kokoiset bakteerit alkavat välittömästi kasvaa kohti täysikasvuisuutta ja uutta jakaantumista.osalle sanoista ei ole mahdollista määrittää keksijää, koska niiden vanhuuden ja nopean arkipäiväistymisen takia siitä ei voi olla varmaa tietoa. Sellaisia sanoja ovat esimerkiksi jokapäiväiset tulla, mennä, minä, koira ja pieni.Toista ääripäätä edustavat esimerkiksi joidenkin tautien nimet, jotka niiden löytäjä on nimennyt. Tällaisia sanoja ovat muun muassa Parkinsonin tauti ja Basedowin tauti.Mainos, solmio ja jotkin muut sanat ovat puolestaan syntyneet nimikilpailujen kautta, jolloin keksijä voidaan niin ikään varmasti nimetä.Maapallo ei muistuta täysin edellä lueteltuja sanoja. Vaikka ihmiset ovat eläneet maapallolla kymmeniätuhansia vuosia, maan pallomainen muoto on tiedetty yleisesti vasta satoja vuosia. Maapallo-sana onkin selvästi nuorempi sana kuin esimerkiksi tulla.Sanaa maapallo käytettiin ensimmäistä kertaa suomen kielessä vuonna 1845. Varmasti ei voida tietää, kuka sanaa käytti ja kenen keksimä se oli. Se tiedetään, että sana on suora käännös ruotsin jordklot-sanasta. Maapalloa ennen suomen kielessä on käytetty useita muita planeettaamme tarkoittavia sanoja, kuten kluutu, maa, maanpallo ja maailmanpiiri.ei ollut samanlaista hikkaa kuin ihmisillä tai muilla nisäkkäillä.Hikka on nisäkkäillä tavattava pallealihaksen ja kylkiluiden ­välilihasten äkillinen kouristus. Sen saattaa aiheuttaa esimerkiksi ylensyönnistä paisunut mahalaukku.Hikan epäillään liittyvän poikasten imemisrefleksiin, sillä siinä esiintyvät samat liikkeet kuin nisäkkäiden poikasilla näiden imiessä emon maitoa.Dinosaurusten sisäelimet olivat kuitenkin hieman erilaiset kuin nisäkkäillä. Niillä ei ollut palleaa, eivätkä ne imettäneet poikasiaan. Siksi niillä ei voinut olla hikkaakaan.Linnuilla, matelijoilla ja sammakkoeläimillä voi kuitenkin esiintyä hikkaa muistuttavia kouristuksia kylkiluiden väli­lihaksissa. Niissä on kuitenkin kyse pikemminkin oksennusrefleksistä, ja niiden takana voi olla pyrkimys päästä eroon sulamattomista ruoanosista tai liian suuresta lounaasta.Tällaisia, hieman hikkaa muistuttavia kouristuksia on voinut olla dinosauruksillakin.