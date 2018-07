Kreikassa tehtiin ”suurenmoinen arkeologinen ja historiallinen löytö” – savitaulu sisältää mahdollisesti vanhimman otteen Odysseian runoelmasta

Tiede

Kreikassa tehtiin ”suurenmoinen arkeologinen ja historiallinen löytö” – savitaulu sisältää mahdollisesti vanhi

Kreikasta

Arvokkaan savitaulun

on löytynyt kaivauksissa muinainen taulu, joka sisältää 13 säettä Odysseiasta, muinaiskreikkalaisesta runoelmasta, uutistoimistot kertovat. Arkeologit uskovat, että taulukaiverrus saattaa olla kaikista vanhin alkuperäinen lähde Odysseiasta.Uutistoimistojen mukaan on arvioitu, että savitaulu on roomalaiselta ajalta toiselta tai kolmannelta vuosisadalta jKr. Kreikan kulttuuriministeriö sanoi, että ajoitus on vielä varmistettava, mutta ministeriön mukaan savitaulu on joka tapauksessa suurenmoinen arkeologinen ja historiallinen löytö.Reuters kertoo, että kaiverrukset sisältävän savitaulun löysi kreikkalaisten ja saksalaisten tutkijoiden ryhmä.löytöpaikka oli muinainen Olympia Peloponnesoksen niemimaalla, Kreikan kulttuuriministeriö kertoi tiistaina. AFP:n mukaan löytö tehtiin lähellä Zeuksen temppelin jäänteitä.Olympiassa järjestettiin muinoin urheilukilpailuja kreikkalaisten Zeus-jumalan kunniaksi.Homeroksen nimiin pantu runoelma kertoo Ithakan kuninkaan, Odysseuksen, kymmenen vuotta kestäneistä harharetkistä hänen yrittäessään päästä kotiinsa. Odysseus oli matkalla kotiinsa Troijan sodasta.Savitauluun kaiverretut säkeet ovat Odysseian 14:nnestä laulusta, jossa tarinan sankari, kotiinsa Ithakalle saapunut Odysseus puhuu elinikäiselle ystävälleen Eumaiokselle.