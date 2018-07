Tiede

Miten rasva korjaa kuivaa ihoa ja miksei keskiviikko ole keskellä viikkoa?

Miten rasva korjaa ihoa, kun iho on kuiva?

Kutsuvatko eläimet toisiaan nimillä?

Voiko äidin vatsassa olevaa vauvaa sattua mahaan?

Miksi keskiviikko ei ole keskellä viikkoa?

Kun tupakka tappaa ihmisiä, miksi sitä yhä valmistetaan?

kuivumiseen on monia syitä. Iho voi kuivua esimerkiksi runsaan pesemisen jälkeen. Myös kuiva sisäilma voi kuivattaa ihoa talvisin. Joillakin voi olla myös perinnöllisesti taipumusta kuivaan ihoon.Yhteistä näille kaikille on se, että kuivassa ihossa rasva ja muut vettä sitovat aineet ovat vähentyneet. Siksi vettä haihtuu ihosta enemmän ja iho tuntuu kuivalta ja karhealta.Ihon rasvaaminen voi ainakin hetkellisesti vähentää veden haihtumista iholta.Joskus ihon kuivuminen johtuu tulehduksesta eikä pelkkä rasva riitä korjaamaan kuivuutta. Silloin tarvitaan lisäksi lääkevoiteita.Yleensä kuiva iho korjautuu itsestään, kun esimerkiksi vähentää liiallista saippuan käyttöä. Ilmasto vaikuttaa myös ihoon: kesäisin iho on yleensä paremmassa kunnossa.pullokuonodelfiinit ja jotkin papukaijalajit tapaavat laji­tovereitaan, ne saattavat esitellä itsensä tai muistuttaa muita itsestään.Ne eivät käytä tietenkään sanoja, mutta yksilöllisiä signaaleja eli ääntelyjä.Papukaijojen signaaleja on tutkittu harmillisen vähän. Pullokuonodelfiineille yksilöllinen ääntely eli identiteettiviheltäminen on hyvin tärkeää, koska vedessä muita yksilöitä on vaikea nähdä kovin tarkasti.Muut parven delfiinit saattavat toistaa tovereidensa identiteettivihellyksiä. Skotlannin rannikolla tutkijat ovat huomanneet pullokuonodelfiinien jopa toistavan sellaisen delfiinin vihellystä, joka ei sillä hetkellä ollut paikalla. Ne ilmeisesti juorusivat!Simpanssiurokset puolestaan ääntelevät yksilöllisiä läähätyshuutoja, joista muut simpanssit tunnistavat, kuka on äänessä. Tiedetään myös tapauksia, joissa uros on omaksunut laumasta hävinneen uroksen huudon. Sellainen huuto ei ole kuitenkaan nimi samassa mielessä kuin pullokuonodelfiinien identiteetti­vihellys, sillä sitä eivät muut yksilöt toista.Monet muutkin eläimet pystyvät ääntelemään yksilöllisesti. Tätä tapaa Suomessakin: esimerkiksi reviiriään puolustava peippokoiras pystyy tunnistamaan jokaisen naapurikoiraan äänen.on kiinnostava, mutta ei ihan helppo. Emme tiedä vastausta varmasti.Aika, jonka vietämme kohdussa, on monessa mielessä tärkeä. Silloin kaikki elimemme kehittyvät ja valmistautuvat kohdun ulkopuoliseen elämään.Kivun tuntemiseen tarvitaan hermoston ja aivojen välistä yhteistyötä. Hermot ovat kuin sähköjohtoja, jotka välittävät erilaisia aistimuksia, kuten kipua, aivoihin.Hermojen ja aivojen välinen yhteistyö kehittyy valmiiksi raskauden puolivälin jälkeen. Silloin voisimme hermoston kehityksen puolesta tuntea kipua.Kukaan meistä ei kuitenkaan muista kohdussa viettämästämme ajasta mitään. Voisi sanoa, että vauva on ikään kuin unitilassa kohdussa ollessaan. Tämän ajatellaan myös suojaavan vauvaa kiputuntemuksilta.Paras oletus siis on, että ollessaan kohdussa vauva ei tunne mahakipua, ei ainakaan samalla tavalla kuin me koemme kohdun ulkopuolella.45 vuotta sitten Suomessa viikko alkoi sunnuntaina, jolloin viikon keskimmäinen päivä oli keskiviikko. Vuonna 1973 Suomi siirtyi käyttämään Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO:n viikkokäytäntöä. Ensimmäinen sen mukainen kalenteri laadittiin vuodelle 1974. Tämän standardin mukaan viikon ensimmäinen päivä on maanantai.Viikon keskimmäinen päivä on siis nykyään torstai. Viikonpäivien nimiä ei ole kuitenkaan päätetty tämän takia muuttaa. Keskiviikon nimi on pysynyt entisellään, vaikka se ei ole enää keskellä viikkoa.Lukuisat maailman maat noudattavat ISO:n viikkokäytäntöä, mutta eivät kuitenkaan kaikki. Esimerkiksi Yhdysvallat ei ole liittynyt tuohon standardiin. Sikäläisissä kalentereissa viikko alkaa yleensä sunnuntailla.valmistetaan, koska ihmiset ostavat ja polttavat tupakkaa.Tupakkakasvissa on nikotiiniksi kutsuttua ainetta, joka aiheuttaa riippuvuutta. Nikotiiniin kerran tottunut haluaa sitä aina lisää. Niinpä polttamisen lopettaminen ei ole helppoa.Tupakan valmistajat lisäävät tupakkaan myös lisäaineita, jotka voivat edistää riippuvuuden syntymistä.Osa tupakoi myös tottumuksen vuoksi, esimerkiksi tiettyjen kavereiden kanssa. Suurin osa tupakoijista haluaisi kuitenkin lopettaa tupakoinnin.Tupakka tappaa yli seitsemän miljoonaa ihmistä vuodessa, Suomessakin noin neljä tuhatta.Jos tupakka keksittäisiin nyt, sitä ei luultavasti saisi myydä lainkaan. Tupakan valmistus tuskin loppuu ennen kuin tupakointi on todella vähäistä tai tupakan myynti kielletään.