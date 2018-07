Helle tyhmentää – kuumuus ja kehon kuivuminen häiritsevät ajokykyä ja pilaavat keskittymiskyvyn, kertovat tutkimukset

Tiede

Helle tyhmentää – kuumuus ja kehon kuivuminen häiritsevät ajokykyä ja pilaavat keskittymiskyvyn, kertovat tutk

Tukala

Yhdysvaltalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksissa

Toinenkin

Myös

Kun Suomessa