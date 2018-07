Tiede

Miksi rosvot tekevät rikoksia, jos he tietävät voivansa joutua vankilaan joskus jopa koko elämäksi?

Onko sammakolla hampaita?

Miksi värikynää ei voi pyyhkiä kumilla?

Päästääkö punkki irti ja hukkuuko se, jos ihminen sukeltaa?

Mistä eläimet ja ihmiset on tehty?

ja rikollisia on maailmassa kovin monenlaisia.Suurin osa rikollisista teoista tapahtuu ilman harkintaa. Rikos tehdään esimerkiksi kiivastuessa tai humalassa. Aivan kaikki eivät edes ymmärrä tekevänsä lainrikkomusta vaan kokevat toimivansa pakon edessä tai puolustavansa itseään.Yli kolme kertaa vankilaan joutuneiden joukossa on paljon sellaisia, joilla on oppimisvaikeuksia. Osa heistä ei ole oppinut koskaan kunnolla lukemaan tai laskemaan. Monilla on vaikeuksia hillitä itseään.Tekonsa suunnittelevista rikollisista osa kuuluu järjestyneeseen rikollisuuteen, joka harjoittaa muun muassa laittomia liiketoimia ja käy huumekauppaa.He useimmiten tietävät voivansa joutua vankilaan mutta arvioivat riskin kannattavaksi, kun tarjolla on paljon rahaa. Osa tekonsa suunnittelevista kokee, että tavallinen rauhallinen elämä on sietämättömän tylsää.Onneksi moni rikollinen ei toista rikoksia. Alle puolet vankilasta päässeistä suomalaisista toimitetaan uudestaan telkien taakse kymmenen vuoden sisällä.Suurimmasssa osassa maita ajatellaan, että kaikilla vangeilla pitää olla mahdollisuus joskus vapautua. Suomessa elinkautiseksi kutsuttu vankeus kestää keskimäärin runsaat 14 vuotta.sammakoista on hampaita, mutta esimerkiksi rupikonnalla niitä ei ole lainkaan.Niilläkään sammakoilla, joilla hampaita on, ei ole niitä paljoa: vain rivi pieniä hampaita ylä­leuan reunassa ja pari kovaa kyhmyä kitalaessa.Hampaiden tarkoituksena on pitää kiinni saaliista. Sammakot kuitenkin nielevät saaliinsa kokonaisina eivätkä tarvitse hampaita pureskeluun tai ruoan hienontamiseen.kysymys! Itse asiassa sekä värikyniä että tusseja ja vahaliitujakin on vaikea pyyhkiä kumilla. Pyyhekumi tehoaa parhaiten lyijykynän piirtoon.Lyijykyniä ei ole satoihin vuosiin tehty lyijystä, vaan grafiitista, johon sekoitetaan pieni määrä savea. Grafiitti on samankaltaista mustaa hiiltä kuin esimerkiksi sammuneessa nuotiossa.Lyijykynän jälki jää löyhästi ja liuskemaisesti paperin pinnalle, minkä takia sitä voi pyyhkiä jopa sormella. Kun grafiittia hankaa pyyhekumilla, se jää kumiin ja siitä lähteviin palasiin.Värikynät ja vahaliidut eivät ole liuskemaisia, kuten grafiitti, vaan öljy- ja vahapohjaisia. Erilaisen koostumuksen takia pyyhekumi liukuu tehottomasti niiden päällä. Kun kumilla hankaa voimakkaasti, vahaliitujen ja värikynien väriä saa lähtemään vain hieman.Tussit puolestaan imeytyvät paperiin, joten niiden jäljen saa poistettua vain liuottamalla.on kaksi puutiaispunkkilajia, jotka kiinnittäytyvät tiukasti ihmiseen ja imevät verta: tavallinen puutiainen ja siperianpuutiainen eli taigapunkki.Suurin osa maailman muistakin puutiaisista kuuluu samaan ixodes-sukuun, ja nekin tarrautunevat ihmiseen tai johonkin muuhun ravinnoksi kelpaavaan eläimeen.Suomen puutiaislajit käyvät niin tiukasti ihmisihoon kiinni, etteivät ne irtoa, jos ihminen sukeltaa. Todennäköisesti ne myös jatkavat veren imemistä.Puutiaisten ympärillä on ulkoiseksi tukirangaksi kutsuttu kuori, joka muistuttaa vanhanajan ritarien haarniskoja. Siinä on ilmanottoaukkoja, joiden kautta punkki saa ilmaa hengitystä varten. Nuo aukot ovat niin pieniä, ettei vesi pääse valumaan niistä sisään.Näin punkki pystyy käyttämään veden allakin kuoren sisälle varastoitunutta ilmaa ja pysyy hengissä huomattavasti pidemmän aikaa kuin mitä yksi sukellus vaatii.eläimet ja ihmiset koostuvat soluista.Jokainen ihminen saa alkunsa yhdestä solusta: munasolusta jossa yhdistyvät isän ja äidin sukusolut. Äidin kohdussa munasolu jakaantuu uusiksi soluiksi, jotka kasvavat, jakautuvat ja liikkuvat. Uudet solut muuttuvat ja erikoistuvat eri tehtäviin, jolloin esimerkiksi aivot tai sydän muodostuvat.Aikuisessa ihmisessä on yli kymmenen kertaa enemmän soluja kuin maapallolla puita.Ihmisestä tulee ihminen, koska soluissa on rakennusohje, dna, joka saa solut toimimaan niin, että ne muodostavat ihmisen. Karhut koostuvat samoista osista kuin me. Karhuilla on kuitenkin karhun rakennusohjeet, joten niistä tulee erinäköisiä kuin meistä.Syntymän jälkeen ihminen saa lisää rakennusaineita syömällä ja juomalla. Ruoka muuttuu sisälläsi aineiksi, joita käytetään solujesi rakennuspalikoina.Solut ovat yleensä pieniä, eikä niitä näe paljain silmin. Poikkeuksiakin on: kanan munasolu eli kananmunan keltuainen on yksi solu.Eläimet ja ihmiset on tehty vanhemmilta saaduista perintötekijöistä ja nautitusta ruoasta.