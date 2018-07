Ihmisalkioiden geenimuokkaus sai vihreää valoa Britanniassa – lapsilta voitaisiin tulevaisuudessa räätälöidä pois sairauksia aiheuttavia geenejä

Tiede

Ihmisalkioiden geenimuokkaus sai vihreää valoa Britanniassa – lapsilta voitaisiin tulevaisuudessa räätälöidä p

Englantilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Genetiikan

Sinänsä

Moraalisesti

Käytännössä

Tällaisia

Helsingin

Lisäksi

Alkion

Wartiovaara