Tiede

Tutkijat varoittavat yhä kasvavan lihansyönnin vaaroista: ”Siitä tulee massiivinen ongelma”

Oxfordin

Karjatalous

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lihan kulutus

”Kyse on isosta huolenaiheesta jo nyt, ja jos lihankulutus kasvaa, siitä tulee massiivinen ongelma.”

Suomessa

Karjatalous