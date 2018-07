Tiede

Marsista löytyi järvi, joka ei jäädy –68 asteen pakkasessa – Se lisää toiveita alkeellisesta elämästä punaisel

Marsista

Elämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järvi

Jo aiemmin

”Vuosien ajan

Löytö

on löytynyt https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005769058.html pinnanalainen järvi planeetan eteläiseltä napaseudulta. Löytö lisää toiveita, että naapuriplaneetalta voisi löytyä alkeellista elämää.Tutkijat raportoivat löydöksestä keskiviikkona tiedelehti Sciencessa http://science.sciencemag.org/content/early/2018/07/24/science.aau1829 suosii aina vettä siinä muodossa kuin me elämän tunnemme.Alkeellisia organismeja voi elää hyvinkin kylmässä. Sen todistavat mikrobit, joita on löytynyt Etelämantereen pinnanalaisesta Vostokjärvestä.Veden merkitys elämälle johtuu muun muassa siitä, että solut tarvitsevat paljon vettä. Emme tunne mitään muuta elämää kuin sellaista, joissa on tiettyjä maailmankaikkeuden alkuaineita ja vettä. Tämä elämä osaa kopioitua ja sen perusyksikkö on solu, jolla on solukalvo ja omaa aineenvaihduntaa.pysyy Marsissa vetisenä eikä jäädy, vaikka pakkasta on arviolta –68 astetta. Tämä johtuu siitä, että järvi on kovan paineen alla. Lisäksi veteen liukenee marsperästä suoloja. Vedessä on tutkijoiden mukaan runsaasti magnesiumin, kalsiumin ja natriumin yhdisteitä. Ne laskevat veden sulamispistettä ja pitävät vettä nestemäisenä.Liika suola on tosin solun kaltaisille muodostumille haitaksi. Syvällä pinnan alla toisaalta avaruuden kosminen säteily ei ole elämälle vaaraksi.tiedettiin, että Marsissa oli menneisyydessä paljonkin vettä, myös planeetan pinnalla. Tästä todistavat kuvat isoista kuivuneista jokilaaksoista ja uomista, jotka kertovat veden virtauksesta.Tutkijat tarkistivat moneen kertaan muut vaihtoehdot löydölle. Siitä ei ole vielä varmuutta, onko löytö varsinainen järvi vai pohjaveden alue.näimme kiinnostavia muodostumia Marsin pinnan alla, mutta emme saaneet yhteneväisiä tuloksia tutkamittauksista, kun satelliitti kuvasi alueita eri kierroksilla. Mittatarkkuus oli aivan liian alhainen”, sanoo Andrea Cicchetti https://www.hs.fi/haku/?query=andrea+cicchetti Euroopan avaruusjärjestön Esan tiedotteessa.Järven löysi Esan satelliitti Mars Express ja tarkemmin sen Marsis-mittalaite. Cicchetti on Marsisin operatiivinen johtaja ja yksi Science-lehden raportin kirjoittajista.Marsis on luodannut Marsia jo 12 vuotta.”Tutkimme nyt vain yhtä pientä aluetta. Näitä maanalaisia vesitaskuja voi olla muuallakin”, sanoo Marsis-kokeiden tutkija Roberto Orosei https://www.hs.fi/haku/?query=roberto+orosei ESAn tiedotteessa. http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Mars_Express/Mars_Express_detects_liquid_water_hidden_under_planet_s_south_pole Marsisin tarkkuus ei riitä erottamaan löydetyn muodostelman syvyyttä, mutta tutkien tarkkuutta kehitellään.muistuttaa Cicchettin mukaan hieman Vostokjärveä, joka löytyi 2000-luvun alussa Etelämantereelta neljän kilometrin syvyydestä.Etelämantereella pinnanalaiset järvet ovat yhteydessä toisiinsa kanavin.Myös Marsin pinnan alla on ehkä kokonainen järvien verkosto. Se muodostaisi oman biosfäärin, maalailee planeettojen tutkija Steve Cliford https://www.hs.fi/haku/?query=steve+cliford Scientific American https://www.scientificamerican.com/article/deep-within-mars-liquid-water-offers-hope-for-life/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-digest&utm_content=link&utm_term=2018-07-25_featured-this-week&spMailingID=57061169&spUserID=MjQwNjUyNzgwNDQwS0&spJobID=1443111196&spReportId=MTQ0MzExMTE5NgS2 -tiedelehdessä.Järven arvoitus säilynee pitkään, sillä ei ole suunnitteilla laitteita, jotka pääsevät 1,5 kilometrin syvyyteen Marsissa.

Mars Express

Järvi

Järven

lähetettiin Marsia kohti 2. kesäkuuta 2003. Se tulee kiertäneeksi Marsia jo 15 vuotta 25. joulukuuta tänä vuonna.Kuva elämästä Marsissa ehkä tarkentuu, kun uudet satelliitit tutkivat Marsia lisää uusin menetelmin. Marsiin pinnalle menee heti 2020-luvun alussa yksi mönkijä ja yksi luotain.on tutkamittausten mukaan noin kolme kertaa Manhattanin kokoinen. Läpimitaltaan se on 19 kilometriä. Järvi on 1,5 kilometrin syvyydessä, ja se on ainakin muutaman metriä syvä. Järven tarkkaa syvyyttä ei ole voitu tutkakuvista laskea.Järvi löytyi Marsin jään ja pölyn kerroksista, joita mitattiin noin 200 kilometriä leveällä alueella.Vettä löytyi yli kolme miljardia vuotta vanhan jään alla napa-alueella, joka tunnetaan Planum Australena. Vesi on asettunut maljamaisesti.löysi Marsia kiertävä Euroopan avaruusjärjestön Esan satelliitti Mars Express. Se on luodannut tutkalla eteläistä napaseutua vuosina 2012–2015 ainakin 29 kertaa.Satelliitin tutka tunnisti kirkkaan heijasteen vajaat 20 kilometriä leveällä alueella. Sen ominaisuuksista ja lämpötilasta tutkijat päättelivät, että se on vettä tai vesisohjoa.Järvi varmistui satelliitin Marsis-laitteilla. Aineistoa kerättiin ja tutkaavia laitteita viriteltiin tähän kolmisen vuotta. Löytö yritetään vielä vahvistaa muilla satelliiteilla. Viisi muuta satelliittia kiertää paraikaa Marsia.Tutkatekniikoita on kehitetty viime vuosina. Järvi löytyi mittaamalla, kuinka kauan tutka-aaltojen heijastumilta kestää tulla takaisin. Myös heijasteen voimaa mitattiin. Näillä tiedoilla voi määrittää pinnanalaisia muotoja.