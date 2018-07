Tiede

Voiko hyttynen imeä tatuoinnista mustetta ja voiko ihminen luovuttaa apinalle verta?

Voiko hyttynen imeä tatuoinnista mustetta?

Ei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saavatko aikuiset määräillä toisiaan?

Ketään

Miksi krokotiilit syövät norsunpoikasia?

Norsunpoikaset

Voiko ihminen luovuttaa apinalle verta?

Verensiirroissa

Kasvaako kaupasta ostetusta mansikasta uusi mansikka, jos sen laittaa mullan alle?

Maahan

voi.Tatuointi tehdään lähelle ihon pintaa. Se ei ole yhteydessä ihmisen verenkiertoon.Jos tatuointi tehtäisiin syvemmälle, se voisi haitata kehon toimintaa.Hyttynen pistää ihon uloimman kerroksen eli orvaskeden läpi verinahkaan. Siellä on paljon pieniä verisuonia, joista on hyvä imeä verta. Hyttysen imukärsä työntyy tatuoinnin läpi, eikä mustetta tule mukana.Imukärsä on noin kolme millimetriä pitkä. Siinä on kaksi putkea. Niistä toisella hyttynen imee verta ja toisella erittää sylkeä pistopaikkaan, jotta ihmisen veri ei hyydy vaan pysyy imettävässä muodossa.ei saa määräillä ilman hyvää syytä, ei edes lapsia.Vanhempien tarvitsee välillä käskeä lapsiaan, koska lapset eivät aina ymmärrä, mikä on heille parhaaksi. Aikuisten sen sijaan pitäisi itsekin osata toimia järkevästi. Siksi kuka tahansa ei saa määrätä heitä.On kuitenkin asioita, jotka onnistuvat vain, jos moni tekee niitä yhdessä, esimerkiksi talon rakentaminen. Jotta se ei menisi sekasorroksi, on hyvä, että joku on sanomassa, kenen pitää muurata tiiliä ja kenen hakea sementtiä. Kannattaa siis suostua siihen, että asian parhaiten osaava määrää toisia.Kun teemme asioita yhdessä, tarvitsemme yhteisiä pelisääntöjä. Joskus tulee kiusaus rikkoa niitä, jotta saisi itselleen enemmän. Siksi tarvitaan erotuomaria tai poliisia, joka voi käskeä lopettamaan tuhmuudet. Tuomariksi kannattaa valita mahdollisimman reilu ihminen.On tosi tärkeää muistaa, että vaikka joku olisi pomo tai poliisi, hän ei kuitenkaan saa käskeä tekemään mitä tahansa. Jos joku käskee lyömään toista, häntä ei pidä totella, olipa hän kuinka iso herra hyvänsä.ovat melkoisen harvinaisia saaliita krokotiileille. Niiden pyydystämistä vaikeuttaa usein se, että norsut liikkuvat laumoissa ja vahtivat tarkkaavaisesti pienokaisia.Jos krokotiili kuitenkin saa kiinni norsunpoikasesta, tilanne on useimmiten selvä: krokotiili saa kärsästä hyvän otteen, jonka turvin se pystyy vetämään saaliinsa veteen ja pinnan alle. Krokotiileillä onkin tapana vaania norsuja juomapaikoilla.Krokotiilit oleskelevat järvissä ja joissa. Ne pyytävät etenkin kaloja. Ne nappaavat kuitenkin mielellään myös lintuja ja muita sopivan kokoisia eläimiä, kun niitä kiinni saavat.Norsunpoikanenkin on krokotiileille vain ruokaa. Krokotiilia ei kiinnosta, onko saalis kiltti, söpö tai muuten hyvä tyyppi.Niiden kannattaa pyydystää norsun pienokaisia, koska näissä on paljon syötävää, jolla pärjää pitkään.Krokotiili saalistaa nimenomaan norsun poikasia, koska suurempia yksilöitä se ei yleensä pysty kellistämään. Useimmiten se ei edes yritä pyydystää aikuisia norsuja.pitää varmistaa tarkkaan turvallisuus. Siksi ihmisten välisissä verensiirroissa varmistetaan, että luovuttajalla ja saajalla on yhteensopiva veriryhmä. Tärkeää on tehdä myös muita laboratoriokokeita, joilla varmistetaan esimerkiksi se, että luovuttajan yleinen terveydentila on hyvä.Apinoiden, kuten simpanssien, paviaanien ja makakien, veressä on paljon samoja piirteitä kuin ihmisillä. Monien apinoiden veriryhmiä voidaan tutkia samoilla menetelmillä kuin ihmisten veriryhmiä. Ihmisveren luovuttaminen niille on kuitenkin ongelmallisempi juttu.Ihmisverta voitaisiin periaatteessa siirtää ainakin joillekin apinoille, mutta siirron turvallisuuden pitäisi olla yhtä hyvä kuin ihmisten välillä. Huonosti tehdyn veren siirtämisen tiedetään tekevän ihmisen hyvin sairaaksi. Tällainen riski olisi myös apinoiden kohdalla.Pahimmat seuraukset tulisivat veriryhmien yhteensopimattomuudesta. Ihmiseltä siirretyt punasolut saattaisivat hajota. Se voisi johtaa apinan mu­nuaisten vakavaan vaurioitumiseen ja jopa kuolemaan.Ajatus eläinlajien välisestä verensiirrosta ei ole täysin outo. Verensiirrot ihmisille tehtiin 1600-luvulla käyttämällä lampaiden verta, koska lampaita pidettiin kiltteinä eläiminä. Nämä siirrot onnistuivat huonosti, joten lampaanverestä luovuttiin.Eläinlääkärit ovat käyttäneet aikojen saatossa eläinten hoidossa lajien välisiä verensiirtoja. Eniten verta on siirretty kissan ja koiran välillä. Tätä ei enää nykyään suositella.laitetusta mansikasta kasvaa uusia mansikantaimia, jos istutat mansikan seuraavan ohjeen mukaan.Mansikan pinnassa olevat pienet pisteet ovat siemeniä. Jokaisesta siemenestä voi kasvaa yksi uusi kasvi, mutta yleensä kaikista ei kasva. Varmimmin siemenet itävät ylikypsänä poimituista mansikoista.Laita pieneen ruukkuun multaa. Irrota siemenet mansikasta ja kylvä ne melkein mullan pintaan, muutaman millimetrin syvyyteen. Jätä multa valoisaan ja lämpimään paikkaan, esimerkiksi ikkunalaudalle.Siemeniä on vaikea erottaa marjasta, joten marjan voi myös mössätä ja laittaa mössön kokonaisena multaan.Pidä multa tasaisesti hieman kosteana, mutta älä kastele läpimäräksi. Muutaman viikon sisällä siementen pitäisi itää taimiksi. Taimet voi istuttaa ulos muutaman kuukauden kasvatuksen jälkeen.Suurin osa Suomessa viljeltävistä mansikkalajikkeista on sellaisia, että ne tarvitsevat ensiksi syksyistä alle 12 tunnin päivänpituutta muutaman kuukauden ajan ja sitten vielä talven, jotta ne voivat tuottaa satoa.Todennäköisesti satoa saa siementaimesta vasta seuraavana kesänä.