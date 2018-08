Ihminen lähettää luotaimen lähemmäksi Aurinkoa kuin koskaan – Miten on mahdollista, ettei Parker pala tai sula 1 300 asteen kuumuudessa?

Tiede

Ihminen lähettää luotaimen lähemmäksi Aurinkoa kuin koskaan – Miten on mahdollista, ettei Parker pala tai sula

Antiikin

Jos Maasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Auringon

Toinen

Parker

Aurinko

Parker

”Parkerin

Matka

Nimensä

Juuri

Parkeria

Lentoa