Tiede

Enää pieni osa maailman meristä on luonnon­tilassa – Ihmisen vaikutus voi käynnistää arvaamattomia ketju­reakt

Usein

Ihmisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtamerten

Yksi

87 prosenttia

Toisessa