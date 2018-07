Tiede

Mars käy lähempänä Maata kuin 15 vuoteen – Suomessa planeetta on hankala havaita

Mars-planeetta ei ole ollut 15 vuoteen yhtä lähellä Maata kuin tänään tiistaina. Maan ja naapuriplaneetta Marsin välinen etäisyys on nyt 57,6 miljoonaa kilometriä.



Suomessa punainen planeetta saattaa kuitenkin jäädä bongaamatta. Tähtitieteellinen seura Ursa kertoo, että Suomessa Marsia on hankala havaita, koska planeetta on etelätaivaalla niin matalalla. Ursan mukaan esimerkiksi Etelä-Suomessa planeetta käy vain 4,5 asteen korkeudella horisontista. Oulussa puolestaan planeetta hipoo horisonttia, Ursa kertoo.



Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan mukaan Marsia voi odottaa seuraavan kerran näin lähelle Maata vuonna 2035.



Hiljattain tutkijat kertoivat löytäneensä pinnanalaisen järven planeetan eteläiseltä napaseudulta. Löytö on lisännyt toiveita, että naapuriplaneetalta voisi löytyä alkeellista elämää.