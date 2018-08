Tiede

on luonnon tapa hajottaa kuollutta ainetta. Terve ihminen ei voikaan homehtua samalla tavalla kuin esimerkiksi viljasta tehty leipä tai puusta peräisin oleva hedelmä.Joskus ihmisen pitkäaikaisesti hengittämä home voi kuitenkin kasvattaa sienihomepallon poskionteloihin tai keuhkoihin. Tarkempia syitä sairastumiseen ei toistaiseksi tiedetä. Sienipallot voidaan poistaa leikkauksella.Myös vaikeasti sairaiden potilaiden elimissä voi joskus kasvaa hometta. Silloinkaan home ei näy päälle, vaan se sijaitsee heidän sisällään. Tällöin ihmisen oma puolustusjärjestelmä ei enää toimi ja homeen aiheuttaman tulehdustilan hoito on vaikeaa.olisit Helsingissä, kun maapallo äkkiä lakkaisi pyörimästä, vastaisi se tilannetta, jossa istut autossa, joka kiitää eteenpäin noin 850 kilometriä tunnissa – ilman turvavyötä. Ja sitten tulee äkkipysähdys.Päiväntasaajalla tilanne olisi vielä tuplasti niin paha.Talot sortuisivat, tulisi hyökyaaltoja ja hirvittäviä tuulia. Puut lähtisivät juuriltaan. Maapallon pinta saattaisi sulaa. Voi olla, että maapallo ei edes pysyisi ehjänä vaan repeäisi rikki.Kuun pyöriminen on vähän kinkkisempi juttu, se kun näyttää meille aina saman puolen itsestään. Jos Kuu ei enää pyörisi akselinsa ympäri, näyttäisi se meille välillä myös sen puolen, jota emme yleensä näe. Elämään Maassa pysähdys ei juuri vaikuttaisi.Tosin jos Kuu lopettaisi kiertoliikkeensä Maan ympäri, se ei pysyisi avaruudessa paikallaan vaan putoaisi Maahan, erittäin tuhoisin seurauksin sekä Kuulle että Maalle.Onneksi Maan pyörimistä tai Kuun kiertoliikettä on erittäin vaikeaa pysäyttää, eikä tällaista ole odotettavissa.kaikki sanat eivät ole syntyneet samalla kertaa, vaan niitä on kehitelty kivikaudelta lähtien, kymmenien tuhansien vuosien kuluessa.Ensimmäiset sanat olivat luultavasti luonnon äänien matkimista, omia tuntemuksia ilmaisevia äännähdyksiä ja erilaisia merkkihuutoja. Monet eläimetkin ymmärtävät ainakin muutamia sanoja ja osaavat viestittää eri äänillä.Ihmiset ovat voineet myös kokeilla aivan huvikseen, millaisia ääniä ja äännejonoja heidän suustaan lähtee. Niistä on tullut sanoja, kun ne on opittu yhdistämään tiettyihin asioihin. Sanaa lausuessa on samalla näytetty, mihin se viittaa. Tällä tavalla pienet lapset oppivat uusia sanoja ny­kyäänkin.Sanojen määrä on aikojen kuluessa kasvanut. Vanhat sanat ovat olleet rakennuspalikoita, joita yhdistelemällä ja muuntelemalla on rakennettu uusia sanoja. Niitä on myös lainattu muista kielistä. Eri puolilla maailmaa kehitys on tapahtunut erikseen, ja siksi maailman kielet ovat erilaisia.Linnut haukottelevat samaan tapaan kuin ihmiset ja muut nisäkkäät.Siivekkäät haukottelevat, kun ovat väsyneitä, mutta usein sille on muitakin syitä. Haukottelu voi auttaa lintuja kuljettamaan isoja ja pienempiäkin ruoan­palasia ruokatorvessa.Lisäksi sillä voi olla merkitystä lintujen välisessä viestinnässä. Kolmisen vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaan yksin olleet undulaatit haukottelivat harvemmin kuin yksilöt, jotka näkivät toisten lajikumppanien haukottelevan.Ihmisillekin tyypillisen tarttuvan haukottelun syitä ei toistaiseksi täysin tiedetä. Se on todennäköisesti hyvin vanha alkukantainen käyttäytymistapa.on olemassa vain yksi laji, nykyihminen eli Homo sapiens. Me kaikki maailman yli seitsemän miljardia ihmistä olemme siis samaa lajia.Ihmislajeja oli ennen useita, muiden muassa heidelbergin­ihminen, denisovanihminen ja florensinihminen.Näistä pisimpään nykyihmisen rinnalla eli luultavasti neandertalinihminen, joka katosi noin 20 000–30 000 vuotta sitten. Neandertalinihmiset joko kuolivat sukupuuttoon tai saivat lapsia nykyihmisten kanssa ja näin sulautuivat nykyihmisiin.Niinpä nykyihmisellä ei ole yhtään serkkulajia hengissä. Lähimmät sukulaisemme ihmisapinat, kuten simpanssit, gorillat ja orangit, ovat enintään pikkuserkkujamme.Vaikka kaikki maailman ihmiset ovat samaa lajia, ovat ihmiset levitessään ympäri maapalloa muodostaneet populaatioita, jotka eroavat lievästi toisistaan. Esimerkiksi pohjoisten ­napa-alueiden alkuperäiskansoilla on kehossaan enemmän rus­keaa rasvaa kuin muilla, koska rasva on auttanut selviämään kovissa pakkasissa. Kokonaisuutena katsottuna ihmispopulaatioiden väliset erot ovat kuitenkin pieniä.