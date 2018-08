Tiede

Tappaako talvi sinilevän ja oliko Urho Kekkonen hyvä presidentti?

Oikaisu klo 10.05. Jutussa sanottiin, että Urho Kekkonen olisi valittu presidentiksi vuoden 1956 valitsijamiesvaalissa vain yhden äänen enemmistöllä. Oikeasti äänestyksen lopputulos oli 151–149.

ei tapa sinilevää. Syksyn tullen sinilevä ei kuitenkaan enää jatka kasvuaan. Levän tarvitsemat ravinteet loppuvat, valon määrä vähenee, ja vesi kylmenee.Valmiiksi huonokuntoisten levien kimppuun käyvät myös virukset ja leviä syövät pieneliöt. Ne ovat voimattomia hyväkuntoista levää vastaan, mutta syksyn heikentämä levä käy hyvin niiden ravinnoksi.Lopulta osa sinilevistä suojautuu talvelta muodostamalla paksuseinäisiä leposoluja, jotka säilyvät hyvin myös kylmässä ja pimeässä.Leposolut vajoavat meren pohjaan odottamaan kevättä, jolloin sinilevien kasvulle suotuisat olot palaavat.Kevään koittaessa ja valon lisääntyessä leposolut alkavat jälleen jakautua ja kasvavat sini­leväsolut kohoavat kohti veden pintakerrosta.Siellä ne voivat loppukesän lämpimässä vedessä muodostaa uuden kukinnan.presidenttejä on vaikea laittaa paremmuusjärjestykseen, koska heidän aikakautensa ovat olleet hyvin erilaisia ja he ovat kohdanneet erilaisia haasteita.Heidät on myös valittu kovin eri tavoilla. Osan ovat valinneet kansalaisten valitsemat valitsijamiehet, toiset taas kansa suorassa kansanvaalissa. Viisi kertaa on toteutettu ajan vaatimuksiin soveltuvaa poikkeuslakia. Uudelleenvalintojen määrätkään eivät siis ole vertailukelpoisia.Silti voi hyvin perustein sanoa, että Urho Kekkonen oli hyvä presidentti.Aivan aluksi Kekkosen sopivuutta presidentiksi epäiltiin yleisesti. Hänet valittiin presidentiksi 1956 valitsijamiesvaalissa vain kahden äänen enemmistöllä. Sittemmin kansansuosio kasvoi mittausten mukaan jatkuvasti. 1970-luvun lopulla Suomen kansa oli jo lähes yksimielisesti Kekkosen takana.Presidentin päätehtävä on hoitaa Suomen suhteita muihin valtioihin. Kekkonen tavoitteli hyviä välejä erityisesti Neuvostoliittoon eli nykyiseen Venäjään.Kekkosen noudattama ulkopolitiikka oli Suomelle eduksi. Se loi perustan sille, että suomalaiset saivat elää rauhassa ilman sotaa ja vaurastua kansakuntana. Kansansuosiolle oli siis hyvät perusteet. Kekkosen presidenttikausi kesti lopulta peräti 25 vuotta.Suomen sisäpolitiikka oli Kekkosen heikko kohta. Häntä on arvosteltu varsinkin presidenttikauden jälkeen siitä, että hän käytti kotimaassa itsevaltaisia otteita. Monien mielestä hän oli myös itsekkäästi liian kauan presidenttinä. Kuvaavaa on, että presidenttikausien enimmäispituus säädettiin pian Kekkosen ajan jälkeen kahteen kauteen eli 12 vuoteen ja presidentin valtaa vähennettiin.ei tiedä, miksi musiikki herättää meissä tunteita.Tiedämme kuitenkin, että ihmisten ja musiikin yhteys on perustavaa laatua. Viehtymys musiikkiin tulee hyvin kaukaa ihmislajin historiasta. Luultavasti lauloimme ja rummutimme jo ennen kuin osasimme kunnolla puhua.Ihmisten suhde musiikkiin on erilainen kuin muilla eläimillä. Kun esimerkiksi linnut tai valaat laulavat, kyse on soidinmenoista, joilla houkutellaan puolisoa. Ihmiset ilmaisevat musiikilla paljon muitakin tunteita.Ehkä musiikki ja sen tekeminen yhdessä on edistänyt ihmisten yhteiseloa. Yhdessä laulaminen, soittaminen ja tanssiminen ovat tiivistäneet esi-isiemme yhteisöjä.Toinen ajatus on se, että musiikki on muodostunut yhdeksi tavaksi viestiä tunteitamme muille ihmisille silloin kun meillä ei vielä ollut sanoja.On myös mahdollista, ettei musiikista nauttimiselle ole mitään selkeää syytä. Ehkä se on vain monimutkaisten aivojemme sivutuote, joka syntyi ilman sen kummempaa tarkoitusta.tiedä varmasti, millaista mustan aukon sisällä on. Paras arviomme asiasta on seuraava.Mustan aukon sisällä kaikki putoaa kohti aukon keskustaa. Aukon sisällä ei ole mahdollista nousta ylöspäin. Sekä aine että valo matkaavat aina vain alemmas, kunnes osuvat aukon keskelle.Jos mustan aukon sisällä katsoo alaspäin, niin siellä on pimeää: valoa ei tule ylös. Sen sijaan jos katsoo ylöspäin, kohti aukon reunaa, näkee valon, joka on matkalla kohti keskustaa.Pudotessa mustaan aukkoon pään yllä siis loistaa, mutta jalkojen alla on säkkipimeää.Hämähäkit kutovat aina omat verkkonsa, eivätkä ne käytä muiden tekemiä verkkoja. Edes saman hämähäkkilajin tekemä hylätty verkko ei kelpaa, vaan hämähäkki kutoo sen viereen oman uuden verkon.Ainoa poikkeus sääntöön ovat hämähäkkilajit, jotka kutovat yhteisiä verkkoja. Silloin yhtei­sön jäsenet käyttävät verkkoa yhdessä. Suurimmillaan yhtä verkkoa on voinut olla tekemässä miljoonia hämähäkkejä.Tällaisia hämähäkkilajeja on kuitenkin hyvin vähän. Yli 50 000 tunnetusta hämähäkkilajista yhteisiä verkkoja kutoo vain noin 20.Hämähäkit voivat myös hyödyntää muiden hämähäkkien verkkoja esimerkiksi varastamalla niistä saalista, mutta ominaan ne eivät niitä käytä.