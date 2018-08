Tiede

on ollut niin kuuma, että suomalaiset ovat imeneet kaikki kaupat tyhjiksi vedestä ja vissystä.Ihmiseen tarvittaisiin samanlainen adaptaatio kuin sarvikonnaliskoille on kehittynyt. Näistä Phrynosoma-suvun liskoista valtaosa elää Yhdysvalloissa rutikuivilla aavikoilla, joille ei kesäkuukausien aikana välttämättä sada pisaraakaan vettä. Ne tiristävät joka tipasta kaiken irti.Liskon nahka on täynnä pieniä kanavia, jotka keräävät vettä vähästäkin aamukasteesta tai sateesta. Vesi kapilloituu nahkaa pitkin samalla tavalla kuin farkuille tipahtanut vesipisara leviää isommaksi. Vesi kulkee kapenevia kanavia pitkin suoraan liskon suuta kohti, josta se saa sen imettyä suutaan aukomalla.olisi ihan kivaa – joskaan ei välttämätöntä – että ihminen pystyisi myös ruiskuttamaan verta silmäkulmastaan kahden metrin kaaressa. Se olisi helppo, sanaton ele feissarien ja liittymäkauppiaiden torjumiseen.Sarvikonnaliskolle on tosiaan kehittynyt tällainenkin ominaisuus. Kun iso saalistaja, kuten kojootti, yrittää työntyä liskon henkilökohtaiseen tilaan, lisko puristaa silmäpussinsa täyteen verta ja syöksee hurmeen silmäkulmassa olevasta aukosta valtavalla paineella suoraan ketkun suuhun. Veri sisältää erästä kemikaalia, joka on etenkin koiraeläimille äärimmäisen vastenmielistä.keksimien outojen helletermien joukkoon voisi lisätä vielä yhden. Transsukupuolinen liskoseksihelle. Sellainen vallitsee toisinaan Australiassa, jossa elävät parta-agamat vaihtavat sukupuoltaan, kun ilma käy tarpeeksi kuumaksi.Parrastaan tunnetulla urospuolisella agamalla on ZZ-kromosomit. Naaras on ZW. Kuitenkin jos parta-agamien munat hautuvat yli 32 asteen paahteessa, kuoriutuvista ZZ-liskoista tuleekin kromosomiensa vastaisesti naaraita. Nämä ZZ-naaraat ovat täysin lisääntymiskykyisiä, mutta tavallista naarasta isompia. Kun ne sitten parittelevat ZZ-urosten kanssa, kaikki jälkeläiset ovat ZZ ja tavalliset naarat voivat ilmaston lämmetessä kadota kokonaan.ZZ Stop?