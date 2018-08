Mies on parhaimmillaan 50-vuotiaana ja etenkin naiset tiedostavat markkina-arvonsa – tutkijat analysoivat viestittelyä amerikkalaisessa deittipalvelussa

Tiede

Mies on parhaimmillaan 50-vuotiaana ja etenkin naiset tiedostavat markkina-arvonsa – tutkijat analysoivat vies

Nettideittailu

Deittipalvelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asian

Tästä

Ylipäänsä

Tulokset

Toisaalta

Nettideittailun

Tutkijat