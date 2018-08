Tiede

Miksi merivesi ei imeydy merenpohjaan ja häviä?

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hikoilevatko linnut?

Ei,

Kuinka monta ampiaista on maailmassa?

Ampiaisten

Voiko kuolema tarttua?

Kuolema

Miksi kirjaimet loppuvat, mutta numerot eivät lopu koskaan?

Suomen

maapallo olisi täysin jäykkä kapistus kiveä ja vettä, vesi ei imeytyisi merien pohjiin. Maa on kuitenkin muuttuva planeetta, johon syntyy uutta merenpohjaa ja mannerta tulivuorien toiminnan ansiosta.Samalla vanhaa merenpohjaa painuu maan vaipan syvyyksiin niin kutsutuissa subduktiovyöhykkeissä. Tällainen vyöhyke on havaittavissa esimerkiksi Tyynen valtameren reunamilla tuhansien kilometrien pituisena merenpohjan syvänteenä.Merenpohjan kiviaineksen mukana maan vaippaan painuu märkiä savia ja hiekkoja. Näin uppoaa myös niihin sisältyvä vesi. Voidaan siis sanoa, että vettä imeytyy merien pohjiin.Meriveden määrä ei siitä huolimatta ole vähentynyt. Tämä johtuu siitä, että tulivuorten purkaukset tuovat maapallon sisältä mukanaan saman määrän vettä takaisin maan pinnalle.Vuodessa merien pohjiin imeytyy noin yksi kuutiokilometri vettä. Siitä voidaan laskea, että noin 1,4 miljardin vuoden aikana kaikki nykyinen merivesi on hävinnyt maan sisälle.Saman ajan kuluessa koko nykymerien tilavuus vettä tulee tilalle tulivuorien toiminnan ansiosta.linnut eivät hikoile. Ei hikoile valtaosa nisäkkäistäkään.Hikoilemista varten tarvitaan iholle erityisiä hikirauhasia, eikä niitä ole kehittynyt eläinkunnassa kovinkaan monelle lajille. Yleisimpiä ne ovat kädellisillä, kuten ihmisillä ja apinoilla.Linnuilla hieneritys voisi olla jopa haitallista. Hiki voisi kastella niiden pehmeät höyhenpuvut, mikä puolestaan voisi heikentää linnun lentokykyä.Vaikka linnut eivät hikoile, ne voivat kuumalla säällä viilentää itseään muun muassa huohottamalla, juomalla ja kylpemällä.Lisäksi linnut osaavat olla kuumalla säällä paikallaan ja hakeutua varjoon ylikuumenemisen välttämiseksi.tarkkaa lukumäärää ei tiedä kukaan.Suuria pesiä rakentavia am­piaislajeja on maailmassa lähes kaksisataa. Suurimmissa am­piaispesissä on korkeintaan muutamia kymmeniä tuhansia yksilöitä.Hyvin pieniä, vain muutaman yksilön kokoisia pesiä rakentavia lajeja on yli tuhat.Jos kaikkien ampiaislajien kaikki yksilöt lasketaan yhteen, on lopputulos luultavasti miljardeja. Siis luku, jossa on vähintään kymmenen numeroa.Jos ampiaisten määrää verrataan muurahaisten määrään, niin ampiaisia on paljon vähemmän. Muurahaispesissä asuu monilla lajeilla yli miljoona yksilöä. Lisäksi muurahaispesiä on maailmassa monin verroin enemmän kuin ampiaispesiä.Vaikka ampiaispesiä olisi yhtä paljon kuin muurahaispesiä, pesien pienemmän koon vuoksi ampiaisia olisi silti vähemmän kuin muurahaisia.ei tartu. Kuoleman aiheuttaa yleensä sairaus, jota ei voida parantaa.Ihmiset rakentuvat muiden elollisten olentojen tapaan soluista, joiden kyky uusiutua vähenee iän myötä. Kun vanhenemme, elämälle tärkeiden kudosten, kuten sydämen, keuhkojen ja aivojen, toiminta heikkenee.Meillä Suomessa yleisin kuolinsyy on sydämen väsyminen. Sydämen väsyminen ei tartu ihmisestä toiseen.Sata vuotta sitten ihmiset kuolivat usein paljon nuorempina kuin nykyään. Silloin sairauksiin ei ollut niin hyviä hoitoja kuin nyt. Vielä isoisovanhempiesi eläessä oli tarttuvia tauteja, jotka saattoivat johtaa kuolemaan.Näiltä ajoilta saattaa olla peräisin ajatus kuoleman tarttumisesta. Onneksi elintason paranemisen, rokotusten ja antibioottilääkkeiden avulla nämä taudit on Suomessa saatu kuriin.Niinpä sinulla on kaiken todennäköisyyden mukaan edessäsi yli 80 elinvuotta.kielessä kutakin äännettä merkitään yhdellä kirjaimella. Koska suomen kielessä on vain 22 äännettä – tai vähän enemmän, jos vierasperäiset sanat otetaan mukaan – niin kirjaimiakin tarvitaan vain äärellinen määrä.Kirjaimista voidaan muodostaa sanoja, mutta ei miten tahansa. Esimerkiksi kvrp ei tarkoita mitään. Uusia sanoja keksitään jatkuvasti, mutta niidenkin lukumäärä pysyy äärellisenä. Nykysuomen sanakirja käsittää noin 206 000 hakusanaa.Matemaatikot tekevät eron numeroiden (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ja lukujen välillä. Jokainen luku voidaan esittää numeroiden avulla samalla tavalla kuin sanat muodostuvat kirjaimista.On kuitenkin olemassa tärkeä ero: “kvrp” ei tarkoita yhtään mitään, mutta jokainen numerosarja, esimerkiksi 187354, esittää tiettyä lukua.Ja miksi luvut eivät lopu koskaan? Koska otettiinpa miten suuri luku tahansa, vaikkapa kymmenen miljoonaa, niin lisäämällä siihen luku yksi saadaan vieläkin suurempi luku.