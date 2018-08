Tiede

Rataseläin ei ole fillarikommunisti vaan rötöseläin, jota ulkoministerilläkin on yksi syy arvostaa

K

Pyöräillessään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkoministerimme

aupunkipyöräilijöistä kiivastuminen on jokakesäinen ilmiö. Mutta tiesitkö, että sinunkin mökkijärvesi kuhisee mikroskooppisia, itsekkäitä pyöräilijöitä, jotka suihkivat menemään rattaat suhisten liikennesäännöistä piittaamatta?Kyse on rataseläimistä (Rotifera). Ne ovat yksi pienimmistä monisoluisista lajeista, ja niiden päässä on ratasta muistuttava uintielin. Sen ripsiä värisyttämällä eläin liikkuu eteenpäin.Jotkin rataseläimet ovat kaksipyöräisiä. Niiden päässä viuhuvat ripsirattaat näyttävät liikkeessä aivan fillarin pyöriltä.rataseläin pelastaa maailman. Vesi puhdistuu ja ravinteet kiertävät, kun eläimet mussuttavat kuollutta ainesta, planktonia ja bakteereita.Millin murto-osaakin pienempi ratas­eläin on ihme pakkaus. Siinä on suu, ruoansulatusjärjestelmä, pyörät, jalka pysäköintiä varten ja jopa pienet aivot.Useat rataseläimet lisääntyvät suvuttomasti eivätkä harrasta seksiä ollenkaan. Näin on ollut jo yli 60 miljoonaa vuotta. Tämä on mystistä, sillä suvullista lisääntymistä tarvittaisiin edes välillä geenien sekoittamiseksi. Muuten eliö jää jalkoihin, kun saalistajat kehittyvät ympäristön mukana ja otus itse ei.Ehkä rataseläimet saavat uusia geenejä bakteereilta tai mutaa­tioita syntyy, kun ne aika ajoin kuivuvat.on pitkään puhunut niin sanotusta fillarikommunismista. Ministerin uusimman määritelmän mukaan siihen kuuluu esimerkiksi leseiden syöminen kansan piikkiin, verojen rakastaminen ja synkkämielisyys.Rataseläinten marxilaisuutta ei ole tutkittu. Pikemminkin ne ovat kapitalistisia rötöseläimiä – ahmivat ja ottavat itselleen kaiken minkä saavat pienten bakteerien tunteista piittaamatta.Rataseläimiä ulkoministeri voisi ehkä arvostaa siksi, että ne eivät varmasti tee abortteja, kun eivät harrasta edes seksiä. Eikä niiden maailmankuvassa ole miljooniin vuosiin tapahtunut mitään kehitystä.