Tiede

Jos kimalainen ja muurahainen taistelevat myrkkyasein, kumpi voittaa?

Jos

Minne hyttyset menevät piiloon, kun sataa?

Hyttyslajien

Miksi ukkospilvet jyrisevät?

Ukkospilviin

Miksi näemme vain yhden kuvan, vaikka silmiä on kaksi?

Näemme

Mitä hammaskeiju tekee kaikilla lasten hampailla?

hyväkuntoinen suomalainen kimalainen ja muurahainen, vaikkapa mantukimalainen ja kekomuurahainen, laitetaan pieneen suljettuun paikkaan kahdestaan, ne tuskin aiheuttavat merkittävää vahinkoa toisilleen.Muurahainen voi yrittää purra ja ruiskuttaa muurahaishappoa, mutta kimalainen ei ole siitä moksiskaan. Kimalaisen taas on vaikea osua myrkkypistimellään vikkelään ja kovapintaiseen murkkuun. Jos se jostakin syystä osuisi, myrkky olisi todennäköisesti tappavampaa kuin muurahaishappo.Mikäli taistelu tapahtuisi muurahaispesän lähettyvillä, kimalainen todennäköisesti hä­viäisi, koska muurahainen saisi nopeasti apua lajitovereiltaan. Kimalaispesän vieressä taas kimalaistyöläiset luultavasti ajaisivat murkun tiehensä.Muurahaiset ja kimalaiset siis käyttävät happojaan ja myrkkyjään hyvin harvoin keskinäiseen taisteluun.Loppukesällä vanhat ja heikot kimalaiset joutuvat kuitenkin usein murkkujen ­ruoaksi. Muurahaisten syömiä kimalaisraatoja voi löytää esimerkiksi puistolehmusten alta. Kimalaisilla sen sijaan ei ole tapana ahdistella murkkuja kuin korkeintaan puolustaessaan pesäänsä. Ne eivät syö muita hyönteisiä.Kaikkien maailman kimalaisten ja muurahaisten taisteluissa ei kävisi aivan samoin. Jotkin kuumassa ilmastossa viihtyvät muurahaiset, kuten vaeltajamuurahaissotilaat, ovat niin ärhäköitä ja isoleukaisia, että ne todennäköisesti voittaisivat kimalaiset.Joillakin murkuilla taas on kimalaisten tapaan myrkkypistin. Trooppisilla tulimuurahaisilla ja luotimuurahaisilla on luultavasti voimakkaampaa myrkkyä kuin kimalaisilla.koko vaihtelee, mutta suurin osa itikoista on alle 16 millimetriä pitkiä. Ne pystyvät lentämään vähäisessä sateessa vältellen sadepisaroita.Rankkasateelta itikat piiloutuvat pensaisiin ja puiden oksistoihin. Ne löytävät kasvien lehtien alta helposti kuivia suojapaikkoja. Turvapaikoiksi sopivat myös ihmisten rakennukset kuten ulkovajat, navetat, tallit, huussit ja kesämökkien katokset.Hyttyset pyrkivät suojaan myös kylmyydeltä. Ne eivät yleensä lennä, kun lämpötila on alle kymmenen astetta.kerääntyy sähköä, kun vesi-, lumi- ja jäähiukkaset törmäilevät nopeiden pystysuuntaisten ilmavirtausten seassa. Jos sähköä kertyy liikaa, se purkautuu salamana.Jyrinä syntyy aina salaman iskiessä. Salama aiheuttaa ympäröivään ilmaan voimakkaan paineaallon, joka etenee hetkisen yli äänennopeutta. Paineaallosta syntyy jyrinä.Mitä kauempana ihminen on salamaniskusta, sitä enemmän jyrinä vaimenee ja pitenee. Jos salama iskee vain muutamien satojen metrien päässä tai lähempänä, kuuluu lyhyt ja kova jyrinä tai oikeastaan pamaus.Kun jaat välähdyksen ja jyrähdyksen välisen sekuntimäärän kolmella, saat tietää, monenko kilometrin päässä salama löi. Salaman valo ja ääni kulkevat näet ilmassa eri nopeuksilla.vain yhden kuvan, koska aivomme yhdistävät silmien näkemät kaksi kuvaa yhdeksi.Tämä on taito, jonka opimme varhaislapsuudessa. Noin neljän kuukauden ikäisestä vauva alkaa liikuttaa silmiä niin, että oikea ja vasen silmä toimivat yhteen.Samalla aivot oppivat yhdistämään oikean ja vasemman silmän kuvat yhdeksi. Tätä kutsutaan yhteisnäöksi.Joskus käy kuitenkin niin, että aivot osaavat katsella vain yhden silmän kuvaa kerrallaan eikä yhteisnäköä synny. Se voi häiriintyä esimerkiksi karsastuksen takia. Silloin kuvat näkyvät aivoissa erillisinä eli kahtena.Näön tarkkuutta mitataan neuvolassa. Jotkut tarvitsevat silmälasit näkemisen avuksi. Joskus toista silmää pitää opettaa yksin. Silloin peitetään parempi silmä lapulla.

August Welander, 5

Lapsilta

irtoavia hampaita noutava hammaskeiju on tuttu olento eri puolilla maailmaa. Erityisen suosittu se on Yhdysvalloissa. Siellä se on lähes yhtä tunnettu kuin joulupukki.Hammaskeiju on alun perin kotoisin Amerikasta. Se ilmestyi sikäläiseen lastenkulttuuriin kunnolla 1940-luvun puolivälissä toisen maailmansodan jälkeen. Sieltä keiju on levinnyt myös muihin maihin.Hammaskeijun lähisukulaisiin kuuluu vanhoja eurooppalaisia myyttisiä olentoja, kuten erilaisia keijuja, menninkäisiä ja haltioita.Ideoita on tullut paljon myös populaarikulttuuriin levinneiltä hyvä haltija -hahmoilta, joita esiintyi esimerkiksi Disney-yhtiön varhaisissa elokuvissa.Hammaskeijun toimenkuva vaihtelee hiukan maasta toiseen. Joissakin maissa keijun virkaa toimittaa hammashiiri.Missään tarinassa ei tiettävästi kerrota, mihin kerätyt hampaat päätyvät. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei hammaskeiju varsinaisesti tarvitse niitä, vaan pyrkimyksenä on tehdä hampaan irtoamisesta lapselle iloinen varttumiseen liittyvä siirtymäriitti.