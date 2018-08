Tiede

Soturigeeni, elinympäristö ja alhainen leposyke ennustavat rikollista käyttäytymistä

Jotkut ihmiset saavat syntymässä elimistön, joka on jatkuvasti tavallista alhaisemmassa vireystilassa. Krooninen tylsyys käy joskus vaaralliseksi. Levottomuus kasvaa, ja lopulta on pakko tehdä jotain. On annettava jollekin turpaan, varastettava kaupasta, rikottava paikkoja, vedettävä pää täyteen.