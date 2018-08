Tiede

Kun itikka pistää humalaista ihmistä, tuleeko se humalaan?

Miksi madot tulevat sateella asfaltille?

Mistä kyyneleet tulevat?

Miksi ilmaa ei voi nähdä?

Miten alumiinitölkkeihin saadaan värit ja kuviot?

Todennäköisesti itikat eivät tule humalaan.Siitä ei ole tutkimuksia, hajoaako alkoholi jollakin tavalla hyttysen elimistössä kuten esimerkiksi ihmisen kehossa tapahtuu. Näin ollen itikan humalaan tulemisesta ei ole tarkkaa tietoa. Se kuitenkin tiedetään, että luonnossa on alkoholin tapaan käyneitä nesteitä, joita hyttynen ja muut hyönteiset joskus nauttivat. Tällaisia ovat esimerkiksi ylikypsyneet hedelmät. Jos itikat tulisivat humalaan, ne olisivat linnuille paljon helpompaa saalista, joten hyttysten selviytymisen kannalta juopumattomuudessa on järkeä.eli lierot hengittävät ihollaan. Niiden ihon täytyy pysyä riittävän kosteana, jotta hengittäminen onnistuu.Lierot rakastavatkin kosteutta. Kun sataa tai ilma on muuten vain kostea, kastemadot ryömivät usein maanalaisista käytävistään maan pinnalle.Kastemadot sietävät kuitenkin huonosti päivänvaloa, joten lähtö tapahtuu tavallisesti hämärän tai pimeän aikaan. Rankkasade voi ajaa niitä maan pinnalle keskellä päivääkin.Ei ole tietoa, hakeutuvatko lierot erityisen mielellään asfalttiteille. Kastematojen on varmaankin helppoa kulkea asfaltilla, mutta todennäköisimmin lierot päätyvät sille täysin sattumalta. Voi olla, että kastematoja on vähemmän teillä kuin ruohikossa. Lierot vain erottuvat hyvin asfaltilla.Itse asiassa asfaltti on kastemadoille eräänlainen ansa. Viimeistään auringon noustessa liero haluaisi kaivautua takaisin maan sisään, niin kuin kasvillisuuden seassa olevat lajitoverit tekevät.Jos tien pinnasta ei löydy sopivaa halkeamaa, ne eivät pääse maahan vaan joutuvat jatkamaan matkaansa. Riskinä on, että mato ei ehdi pois asfaltilta ennen kuin tien pinta kuivuu tai ennen kuin auringon säteily saa sen voimaan huonosti tai lintu nappaa sen nokkaansa.Onneksi moni kastemato kuitenkin ehtii ajoissa turvaan. Lierojen ystävä voi nostaa pulassa olevia matoja tien pientareelle, vaikka kaikkia yksilöitä ei millään ehdikään auttaa.silmälliset eläimet kehittyivät kauan sitten, eläimet asuivat valtamerissä.Silmät siis syntyivät veden alla. Kun mantereet ilmaantuivat ja eläimet nousivat maan päälle, niiden silmät tarvitsivat yhä kosteutta pysyäkseen terveinä. Niinpä eläimille kehittyi kyynelrauhasia.Pieniä kyynelrauhasia on ripoteltu silmän ympärille. Niistä erittyy koko ajan vähän kyyneliä, jotka silmäluomien räpytys levittää silmän pinnalle. Näin silmän pinta pysyy kosteana.Silmän vieressä on myös kookkaampi, parin senttimetrin suuruinen kyynelrauhanen, josta erittyy tarvittaessa nopeasti paljon kyyneliä. Niiden tarkoitus on puhdistaa silmä, jos silmään joutuu roska tai muuta ärsyttävää, kuten sipulia leikatessa syntyviä rikkiyhdisteitä.Kyynelet eivät ole vain vettä. Silmäluomien reunoissa on talirauhasia, jotka levittävät kyynelkalvon pinnalle haihtumista estäviä öljyjä. Silmäluomista erittyy myös lima-ainetta, joka auttaa kyyneliä leviämään tasaisesti silmän pinnalle.Kyynelet syntyvät siis monista eri lähteistä silmän ympärillä.näkemämme asiat heijastavat valoa. Kun esineisiin osuu valoa, osa siitä heijastuu meidän silmiimme. Siksi näemme ne.Ilma ja lasi ovat läpinäkyviä, koska ne päästävät valon lävitseen. Jotkin lasit kuitenkin imevät itseensä osan valosta ja tulevat näkyviksi sen takia.Punaiselta näyttävä lasi imee itseensä kaiken valossa olevan vihreän ja sinisen ja päästää silmiimme vain punaisen. Siksi näemme sen punaisena.Ilma koostuu hapesta ja typestä. Kumpikaan niistä ei ime näkemäämme valoa. Valo kulkee ilman läpi muuttumattomana silmiimme. Niinpä emme näe ilmaa.Joskus on mahdollista nähdä ilma epäsuorasti. Valon liike ilman halki riippuu hieman ilman lämpötilasta. Jos ilmassa on kylmiä ja kuumia alueita, valo ei kulje suoraan vaan taittuu hieman matkalla.Tämän ilmiön näemme usein kesällä, kun ilma väreilee kuuman maantien yllä.kuviointi tehdään painokoneella.Jokaista tölkkiin tulevaa väriä varten on valmistettu oma painolevy, joka asennetaan painokoneen asemaan.Painolevy on eräänlainen leimasin, joka on kuva tölkkiin halutun kuvioinnin yhdestä väristä. Painokoneessa on kahdeksan asemaa, joten tölkkiin voidaan painaa jopa kahdeksan eri väriä.Painolevyiltä kuviot painetaan kumiselle kankaalle, kunnes kankaalle on muodostunut täydellinen peilikuva halutusta kuvioinnista.Kumilta värit painetaan kirkkaaseen alumiinitölkkiin. Tämän jälkeen tölkit kuljetetaan kuuman, jopa 200-asteisen uunin läpi. Uunissa painovärit kuivuvat tölkin pintaan.Kuviointi on hyvin nopeaa. Painokone voi painaa 1 700−1 800 tölkkiä minuutissa. Vuorokaudessa värit saadaan 2,5 miljoonaan tölkkiin.