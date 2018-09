Tiede

Tutkijat kokeilevat kipulääkettä, joka on sata kertaa tehokkaampaa kuin morfiini, mutta ilman sivu­vaikutuksia

Amerikkalais-japanilainen

Nykyisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Huomattavinta

Uuden

Kyseessä