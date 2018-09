Tiede

Terveys­jogurteista ei välttämättä ole mitään hyötyä, esittää tutkimus – sen sijaan probiootit voivat sotkea s

Terve suolisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Israelilaisen

https://wis-wander.weizmann.ac.il/life-sciences/inside-look-probiotics

Toisessa

Tutkijat

Suolistobakteereita