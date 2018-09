Tiede

Miksi lapsilla on parempi mielikuvitus kuin aikuisilla?

Mielikuvitus

Miksi melkein kaikilla kasveilla on kukka?

Kukka

Tietävätkö mehiläiset, että ne kuolevat kun ne pistävät?

Suurin

Jos laturin johdon pään laittaa lattialle eikä tablettiin, tuleeko lattiaan sähköä?

Ei,

Miksi mannerlaatat liikkuvat?

Maapallon

on vähän kuin mielen leikkiä. Siinä mieli saa piirrellä ajatuksia vapaasti.Kun lapset saavat uusia kokemuksia, he tulevat taitavammiksi kuvittelussakin. Mielikuvitus saa kokemuksista ikään kuin lisää kuvaideoita ja värikyniä.Mutta kun samankaltaisia kokemuksia tulee paljon, niiden mieleen piirtämät kuviot vahvistuvat. Silloin ihminen alkaa yleensä odottaa, että asiat menevät samoin jatkossakin.Aikuiset ovat ehtineet kerätä kokemuksia kauemmin kuin lapset. Niinpä heille voi olla vai­keampaa kuvitella muita kuin tuttuja kuvioita.Aikuisetkin voivat kyllä olla hyviä mielikuvittelijoita esimerkiksi taiteillessaan tai haaveillessaan. Kiireisenä ja toistuvissa rutiineissa voi kuitenkin unohtua, miten mielikuvitusta käytetään.Aikuiset voisivat oppia lapsilta mielikuvituksen käyttämistä, koska siitä on paljon iloa.Sen avulla voi tutkiskella tunteita ja toiveita sekä kokeilla sellaisia asioita, joita ei oikeassa elämässä voi tehdä.Mielikuvituksen avulla voi myös pohtia ratkaisuja pulmiin ja keksiä selityksiä maailman mysteereille.on kasvien lisääntymiselin. Sellaisena se on hyvin tehokas.Kukat kehittyivät noin 120–200 miljoonaa vuotta sitten, dinosaurusten aikaan.Ennen kukkien kehittymistä kasvit lisääntyivät tuulen kuljettamien itiöiden avulla. Kukkien idea on houkutella puoleensa hyönteisiä ja muita eläimiä, jotka sitten kuljettavat kasvin siitepölyä ja siemeniä eteenpäin.Usein houkuttimena on kukan värin ja tuoksun lisäksi myös mesi. Kyse onkin molempia hyödyttävästä yhteistyöstä: eläimet saavat ruokaa, ja kasvit päätyvät uusille kasvupaikoille.Kukkien ja niiden houkuttelemien hyönteisten avulla lisääntyminen onnistuu huomattavasti tehokkaammin. Niinpä kukkakasvien lajimäärä suorastaan räjähti pian kukkien kehityttyä.On arvioitu, että nykyisistä kasveista ylivoimainen valta-osa, noin 90 prosenttia, on kukkakasveja.Silti myös itiökasvit viihtyvät nykyisinkin omilla kasvupaikoillaan oikein hyvin. Suomen rehevistä metsistä löytyy muun muassa saniaisia ja liekokasveja.osa mehiläislajeista ei kuole pistettyään.Suomen mehiläislajeista ainoastaan tarhamehiläisellä on pistimessään pieniä väkäsiä, joiden takia pistin jää kiinni ihoon tai nahkaan. Näin myrkkyäkin siirtyy enemmän. Niinpä tarhamehiläisen pisto on muiden mehiläisten pistoa kivuliaampi.Pistimen juuttuminen on kohtalokasta pistäjälle itselleen. Tarhamehiläinen ei pääse ihosta irti ilman takaruumiin rikkoutumista, joten se menehtyy saamiinsa vammoihin.Yksittäiselle mehiläiselle käy huonosti, mutta sen uhrautuminen suojelee mehiläisyhteiskuntaa. Pistäminen on vaistonvaraista. Sen laukaisee muiden pesää puolustavien mehiläisten erittämä tuoksu, niin sanottu hälytysferomoni.Tuoksun tuntiessaan mehiläinen ei ajattele kuolemaa, vaan hyökkää suoraan vaaran aiheuttajan kimppuun.Mehiläisillä on hyvä muisti, oppimiskyky ja tietämys yhteiskuntansa muista jäsenistä. Omaa kuolevaisuuttaan ne tuskin kuitenkaan ymmärtävät.lattiaan ei tule laturin johdosta sähköä.Sähkö pyrkii aina siirtymään helpointa reittiä sieltä, missä sitä on paljon, sinne, missä sitä on vähemmän. Sähkölaitteissa sähkö tarvitsee sekä meno- että paluureitin.Laturin johdossa on oikeastaan kaksi toisistaan eristettyä johtoa: yksi vie sähköä laturista laitteeseen ja toinen siirtää sitä laitteesta laturiin. Sähkö ei liiku, ellei näitä kytketä yhteen.Virtajohdon liitin on suunniteltu niin, että kytkettäessä laitteeseen muodostuu kokonaisuus, jossa sähkö liikkuu molempiin suuntiin. Näin johto voi siirtää sähköä laitteeseen.Johdon lojuessa lattialla kokonaisuutta ei muodostu eikä sähkö pääse laturista eteenpäin.Tilanne muuttuu, jos lattialla on paljon vettä. Koska sähkö liikkuu vedessä hyvin, muodostaa vesi meno- ja paluureittien väliin oikotien.Luultavasti tämä tilanne kuumentaisi ja rikkoisi laturin, koska laturin läpi kulkevan sähkön määrä olisi sille liian suuri.pintakerros koostuu noin 80−250 kilometrin paksuisista kivilaatoista. Näitä laattoja on 14.Laatat liikkuvat, koska niiden alla maapallon pehmeämmässä vaipassa tapahtuu jatkuvaa, hidasta virtausta.Virtaus johtuu vaipan lämmöstä. Se nostaa kuumaa kiviainesta kohti pintaa samalla, kun pinnan viileämpi aines vajoaa. Saman ilmiön voi nähdä hiljalleen kiehuvassa puurokattilassa.Sula kivi nousee laattojen rakoihin valtamerten keskiselänteiden tulivuorissa. Merenpohjaan noustessaan kiviaines viilenee ja kovettuu. Näin syntyvä kiinteä kiviaines muodostaa uusia laattoja ja työntää läheisiä laattoja poispäin.Niinpä laatat törmäävät toisiinsa ja työntyvät toistensa alle. Laatta tuhoutuu, kun se uppoaa takaisin vaippaan. Uppoaminen aiheuttaa vielä vetoa, joka vahvistaa laatan liikettä.Merellisten laattojen yhteiset voimat välittyvät mantereisiin ja työntävät niitä hiljalleen ympäri maapalloa.Liike on kuitenkin hyvin hidasta. Laatat liikkuvat suurin piirtein samaa vauhtia kuin ihmisen kynnet kasvavat.Ilmo Kukkonengeofysiikan professoriHelsingin yliopistoKorjaus 14.9. klo 17.05: Kukat kehittyivät jo dinsaurusten aikaan, ei vasta sen jälkeen.