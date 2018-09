Uusi Mazda6 osaa ajaa itsekseen ruuhkassa ja se on täynnä tekniikkaa – tavaratila on kuitenkin pienempi kuin verrokeilla

Tiede

Uusi Mazda6 osaa ajaa itsekseen ruuhkassa ja se on täynnä tekniikkaa – tavaratila on kuitenkin pienempi kuin v

Näinkin

Laatu on parantunut

Hevoset ylitöissä

Kilpailijat ovat tilavampia

Viime viikolla

Oikaisu kello 18.29: Tavaratilan koko on 522 litraa, ei 480 litraa kuten jutussa ensin kirjoitettiin.