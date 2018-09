Muisteletko vanhoja mokiasi? Ei kannattaisi – kaksi uutta tutkimusta osoittaa, että ihmiset pitävät meistä enemmän kuin luulemme ja ovat valmiita antamaan anteeksi tylyt teot

Tiede

Muisteletko vanhoja mokiasi? Ei kannattaisi – kaksi uutta tutkimusta osoittaa, että ihmiset pitävät meistä ene

Useimmilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Anteeksiantoa

Tutkimuksen

Toisessa

Kaikissa

Yhdessä

Viimeisessä

Tutkijat