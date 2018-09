Tiede

Mikä on epäterveellisin herkku?

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuolevatko kalat, jos salama iskee veteen?

Salamaniskussa

Miten etana lisääntyy? Muniiko se?

Etanoiden

Miksi kivet ovat kovia?

Kivet

Mitä tapahtuisi, jos kaikki sodat yhtäkkiä loppuisivat?

Maailmassa

ja kun herkulla tarkoitetaan ihmisruokaa, kysymys on yhtä vaikea vastattavaksi kuin mikä on kaikkein terveellisintä.Hyvä ehdokas on sokeroitu virvoitusjuoma eli limonadi. Se sisältää vain nestettä, väriaineita ja sokeria. Sokeri on vahingollista hampaille ja edistää runsaasti käytettynä lihomista. Limuissa ei ole mitään terveyttä ylläpitävää ja edistävää, kuten esimerkiksi vitamiineja.Ei ole kuitenkaan selvää, onko limu epäterveellisempää kuin esimerkiksi täytekakku, lakritsi, perunalastut tai lihapiirakka. Toisin kuin limonadissa näissä kaikissa on jonkin verran vitamiineja. Yleensä niissä on myös paljon sokeria, eläinrasvaa ja mahdollisesti suolaa. Kaikki ne ovat ovat liiallisesti käytettyinä epäterveellisiä.Elintarvikkeen terveellisyys ja epäterveellisyys on aina suhteessa muuhun ruokavalioon. Jos syöminen on muutoin terveellistä, ei yksi pullo limua viikossa ole haitaksi.Mikäli sokeria saa liikaa ja syömiset ovat muutenkin epätasapainossa, limonadi tai muu epäterveellinen herkku vie ruokavaliota entistä huonompaan suuntaan.vapautuva sähkö jää vedessä lähelle pintaa. Niinpä salaman vaarallisuus kaloille riippuu siitä, kuinka lähellä veden pintaa ne ovat salaman osuessa.Matalassa rantavedessä kalan lähelle osuneen salaman aiheuttama sähköshokki voi olla niin kova, että kala menehtyy tai vahingoittuu vakavasti. Yli kahden tai kolmen metrin syvyydessä uiville kaloille salamaniskuista ei koidu suurta vaaraa.Pääosa kaloista pysyttelee syvemmissä vesissä. Salamaniskut eivät siis muodosta kaloille merkittävää uhkaa.Vedessä pulikoivalle ihmiselle salamanisku voi olla hengenvaarallinen. Ihmisten on vaikea sukeltaa pinnan alle riittävän syvälle ja riittävän pitkäksi aikaa. Ukkosella kannattaa siis poistua vedestä heti.ja muiden kotiloiden lisääntymistapa on siitä erikoinen, että samassa eläimessä on sekä koiraan että naaraan sukuelimet. Ne siis tuottavat molempia munimiseen tarvittavia sukusoluja eli munasoluja ja siittiöitä.Paritellessaan ne ikään kuin halaavat toisiaan ja luovuttavat samalla toisilleen joukon siittiöitä hedelmöittämään toistensa munasoluja. Kotilot voivatkin olla osalle poikasistaan isiä ja toisille äitejä.Kotiloiden sisuksissa on mutkikas järjestelmä ohuita tiehyitä ja pieniä välivarastoja, joiden on tarkoitus estää omien ja puolison sukusolujen sekaantumista keskenään. Etanat ja monet muut kotilolajit voivat kuitenkin joskus hedelmöittää siittiöillään myös omat munasolunsa. Tällöin ne ovat poikasilleen yhtä aikaa sekä isä että äiti.Hedelmöityksen jälkeen etanat munivat. Niiden munat ovat pyöreähköjä, läpikuultavia tai maidonvalkeita. Munimispaikkoja ovat multaan kaivetut kuopat, sammalten alaosat ja karike.Useimmat pienet etanat ja muut kotilot talvehtivat tavallisesti munana tai pienenä poikasena. Ne elävät yleensä vain vuoden verran.Isommat lajit talvehtivat usein aikuisen kokoisena ja elävät pidempään. Puutarhoissa yleinen lehtokotilo voi elää yli nelivuotiaaksi.ovat kovia, koska ne muodostuvat kovista aineista, mineraaleista. Mineraaleissa aineen rakennuspalat eli atomit ovat kiinnittyneet toisiinsa tiukasti.Kivessä mineraalit ovat puolestaan pakkautuneet yhteen hyvin tiiviisti ja lujilla sidoksilla, eikä niiden välissä ole tyhjää tilaa.Kiven kovuus riippuu ennen muuta siitä, miten kovia sen mineraalit ovat. Esimerkiksi Suomen kansalliskivi graniitti muodostuu kahdesta kovasta mineraalista, kvartsista ja maasälvästä sekä pehmeämmästä kiilteestä. Kvartsi ja maasälpä tekevät graniitista kovaa.Sanonta ”kova kuin kivi” ei aina pidä paikkaansa. On olemassa myös pehmeitä kivilajeja, kuten vuolukivi. Nimensä mukaisesti sitä voi vuolla. Vuolukiven pehmeys johtuu siitä, että siinä on pehmeämpiä mineraaleja.on tällä hetkellä menossa 61 aseellista sotaa tai konfliktia.Neljässä niistä kuolee vuosittain yli 10 000 ihmistä. Tuhoisimpia taisteluita käydään Afganistanissa, Syyriassa, Irakissa ja Meksikon huumesodassa.Kun lasketaan yhteen kaikki kuolonuhrit, noin 100 000 ihmistä menettää vuosittain henkensä sodissa. Moninkertainen määrä loukkaantuu ja vammautuu. Sotaa on paossa eri puolilla maailmaa 68,5 miljoonaa ihmistä.Jos sodat nyt loppuisivat, tuo suuri ihmisjoukko säilyttäisi henkensä ja terveytensä sekä voisi palata takaisin kotiin.Jos sotia ei olisi, ei tarvittaisi armeijoita. Viime vuonna maailmassa käytettiin sotilasmenoihin yli 1 500 miljardia euroa. Tuo valtava summa voitaisiin käyttää sodattomassa maailmassa järkevämmin. Ilmastonmuutoksen torjunta, naisten aseman parantaminen ja tyttöjen koulutus olisivat hyviä kohteita.Jos sodat loppuisivat, niitä muisteltaisiin vain historian oppikirjoissa ja museoissa. Ihmiset hämmästelisivät, miten pölhöä porukkaa maapallolla asui, kun he käyttivät niin paljon luonnonvaroja, energiaa, kekseliäisyyttä ja aikaa toistensa tuhoamiseen.