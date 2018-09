Kuin kärpänen laskeutuisi luodin päälle pimeässä – Japani onnistui laskemaan kaksi hyppivää robottia huimaa vauhtia kiitävän asteroidin pinnalle

Tiede

Kuin kärpänen laskeutuisi luodin päälle pimeässä – Japani onnistui laskemaan kaksi hyppivää robottia huimaa va

Kun

Saavutusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muuttohaukkaa

Perjantaina

Ryugun

Japanilaisten